Egy bankszámla is elég lehet az olcsó devizaváltáshoz

Az elmúlt néhány évben jelentősen leegyszerűsödött a devizaváltás folyamata. Egyrészt a külföldi pénzforgalom is egyre inkább az elektronikus csatornákra terelődik, így egyre kevesebb készpénzre van szükségük azoknak, akik külföldi utazásra készülnek.

Az igazi áttörést azonban az jelentette, hogy az utóbbi időszakban több pénzintézet is elérhetővé tette a kedvezményes árfolyamon történő váltás lehetőségét, miközben több szolgáltató a devizaszámla vezetését is kedvezményesen – egyes számlacsomagoknál díjmentesen – biztosítja. A kedvezményes devizaváltás és devizaszámla-vezetés lehetőségét jelentős részben a fintech cégek által az elmúlt években kínált, viszonylag kedvező árfolyamokra reagálva vezették be a pénzintézetek, így védve, illetve erősítve a saját pozícióikat.

Mindezek nyomán jelentősen leegyszerűsödött a dolguk azoknak, akik akár utazási célra tartalékolva, akár befektetés gyanánt devizát vennének, hiszen ezt a korábbinál jóval olcsóbban és egyszerűbben megtehetik.

Elég nagyok a limitek, és akár középárfolyamon is lehet vásárolni

A BiztosDöntés.hu lakossági bankszámla kalkulátora szerint akadnak olyan pénzintézetek is, amelyek középárfolyamon biztosítják a kedvezményes devizaváltás lehetőségét. Ráadásul a pénzügyi szolgáltatók által meghatározott limitek bőven elegendők a mindennapokban felmerülő váltási, vagy vásárlási igények kiszolgálásához.

Az OTP Bank az egyes bankszámla csomagokhoz kiegészítésként igényelhető Árfolyam+ nevű számlacsomagelemmel nyújt kedvezményes devizaforgalmi szolgáltatásokat, az igénylést követő hónaptól kezdve, középárfolyamon. Így az ügyfelek igen kedvező árfolyam mellett intézhetik az elektronikus, devizában megadott devizaátutalásaikat a forint fizetési számlájukról összesen havi 600 ezer forintig, valamennyi, a bank által jegyzett (összesen huszonöt) devizanemben. A külföldi kártyás vásárlásokra ugyanez a limit vonatkozik. Az Árfolyam+ normál havi díját visszavonásig, de legkésőbb jövő június végéig elengedi a pénzintézet.

Az OTP Banknál mind a devizaátutalásokra, mind a betéti kártyás vásárlásokra igénybe vehető a 600-600 ezer forintos havi limit. Fontos viszont szem előtt tartani, hogy a kedvezmény az internetes kártyás vásárlásokra, és a hitelkártyával végzett vásárlásokra sem érvényes. Az Árfolyam+ az internetbankban és a mobilbankban is igényelhető a pénzintézetnél. Az OTP Bank TOP számlacsomagjához egy devizaszámla díjmentesen igényelhető.

Egyes pénzintézetek középárfolyamon váltanak kedvezményesen devizát

Az Erste öt devizanemben biztosít lehetőséget a kedvezményes, valós idejű árfolyamon történő devizaváltásra, havi 600 ezer forintos keret erejéig. Az Erste Prémium ügyfeleinél viszont havi 750 ezer, az Erste World és Erste Private Banking ügyfeleknél pedig egymillió forint a felső határ. A megbízásokat munkanapokon, 8 és 17 óra között fogadja be a bank. Az Erste egyedi díjcsomagkonstrukcióinál egy havi díjért, külön költség nélkül is nyitható devizaszámla, akár az online csatornákon keresztül is. A George mobilappban pedig a számlához tartozó bankkártya is átállítható – vagyis a kívánt ideig devizakártyaként is használható.

A Gránit Bank négyféle devizanemben biztosítja a kedvezményes, középárfolyamon történő devizaváltást, havi 650 ezer forintig. A váltásra hétköznapokon, 9 és 17 óra között van lehetőség, öt percenként frissülő árfolyam mellett. A Digitális árfolyam szolgáltatás igénybevételére viszont kizárólag a mobilappon keresztül van lehetőség. A pénzintézet most akciósan díjmentes devizaszámla-vezetést kínál, és két évig elengedi az euró vagy amerikai dollár alapú bankkártya díját is.

Az MBH Bank kedvezményes árfolyamon történő devizaváltást kínál 100 ezer és 30 millió forint közötti (vagy ennek megfelelő deviza) értékben. Az egyedi árfolyam kérésére a netbanki felületen keresztül van lehetőség, majd az ügyfél eldöntheti, hogy kíván-e az adott árfolyamon vásárolni, vagy sem.

Hasonló elven működik a Raiffeisen Bank egyedi áras devizaváltási szolgáltatása, amelynél igen magas, 40 millió forintos a megadott limit. Az ajánlatok kérésére a netbanki felületen vagy mobilon keresztül van lehetőség, és naponta korlátlan számú ajánlat kérhető – munkanapokon, 8 és 18 óra között.

Utazáshoz és befektetéshez is jól jöhet a deviza

A kedvező árfolyamon történő devizavásárlás lehetőségének most különösen nagy a jelentősége, hiszen a forint árfolyama meglepően kedvezően alakul a bankközi piacon: miközben az euró árfolyama az év elején még 410 forint környékén ingadozott, az utóbbi néhány hétben két éve nem látott szinten, valamivel 380 forint felett mozog. Ez az árfolyamszint pedig kedvező lehet azoknak is, akik nem csak későbbi utazásaikra gondolva, hanem befektetési céllal is vásárolnának idegen fizetőeszközöket. Persze a befektetési célú vásárlásnál érdemes arra gondolni, hogy az érdemi, az állampapírokét közelítő hozam eléréséhez viszonylag nagyarányú, évi 20-30 forintos forintgyengülés kellene az euróval szemben, így önmagában a deviza vásárlására nem érdemes alapozni a megtakarítási stratégiát.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint szeptember végén valamivel több mint 2800 forintnyi devizabetét és -készpénz volt a háztartásoknál, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A háztartások belföldön tartott bankbetétein belül nem egészen 17 százalék a devizabetétek aránya, a teljes háztartási készpénzállománynak pedig kevesebb mint 6 százalékát adják az idegen fizetőeszközök. Fontos viszont kiemelni, hogy a készpénzen és bankbetéteken kívül más, devizakitettséggel járó befektetések is vannak a lakossági megtakarítási portfólióban.