Egy kutatásból kiderült, egyre optimistábbak vagyunk

A Provident Pénzügyi Zrt. időről időre felméri, hogy ügyfelei hogyan ítélik meg a gazdasági helyzetet és mik a jövőbeli elvárásaik. A legutóbbi ilyen kutatást októberben végezték el, amely azt az eredményt hozta, hogy az emberek optimistábban ítélik meg a pénzügyi jövőjüket, mint az azt megelőző korábbi két alkalommal, 2023 márciusában és 2022 szeptemberében – tájékoztatott közleményében a pénzügyi szolgáltató.

Mint írják, októberben például már csak ügyfeleik 43 százaléka mondta azt, hogy rendkívül aggódik a jelenlegi világgazdasági helyzet miatt, szemben márciussal, amikor ez az arány még jóval magasabb, 52 százalék volt.

Az nem változott, hogy a leginkább aggodalomra okot adó tényező továbbra is az áremelkedés/infláció – áll a közleményben. A Provident szerint viszont biztató, hogy ettől is hajszálra ugyanannyival kevesebben (52 helyett 43 százaléknyian) tartottak most a hét hónappal korábbihoz képest, mint a globális problémáktól. Úgy vélik, ennek az lehet az oka, hogy az éves fogyasztóiár-index az év eleji, több mint negyedszázados negatív rekordot jelentő 25 százalék feletti szintről jelentősen csökkent, s októberben már egy számjegyűvé vált.

Hozzáteszik, valamelyest mérséklődött az orosz–ukrán háború miatti félelem is – 16-ról 13 százalékra.

Ezúttal már csak e két nevesített tényező ért el önmagában két számjegyű értéket a Provident-ügyfelek preferencialistáján – áll a kutatásukban –, miután a márciusban még harmadik félelemfaktor, az energiaárakkal kapcsolatos aggodalom 10-ről 6 százalékra csökkent, ami a világpiaci árak folytatódó esésének tudható be.

A Provident kitér arra is, kedvezőbb megközelítés tükröződik abban is, hogy a márciusi 47-ről 38 százalékra csökkent azok aránya, akik úgy érzik, romlott a háztartásuk anyagi helyzete. Mint fogalmaznak, leginkább a vidéki városokban élők tapasztalták, hogy valamelyest romlott az anyagi helyzetük (19,2 százalék), de nagyjából hasonló arány tapasztalható a fővárosiak és a falvakban vagy tanyákon élők esetében is. Azonban épp az utóbbi kategóriába tartozók számoltak be a legtöbben, mintegy 18 százaléknyian arról, hogy javulást tapasztaltak a pénzügyek terén, míg a fővárosiak esetében ez csak 12 százalék, a vidéki városokban élők esetében pedig kicsit több mint 13 százalék – írják. A cég szerint az optimizmus tükröződik abban is, hogy már a pesszimistábbak táboránál nagyobb az optimistáké, miután a válaszadók 42 százaléka reménykedik abban, hogy a következő fél évben javulhat a pénzügyi helyzete – márciusban ez az arány még csak 31 százalék volt. Meghatározónak tekinthető, hol él a válaszadó. A kisebb települések, falvak lakói borúsabban látják a jövőjüket, mint a városi népességbe tartozók – összegzik.

Hozzáteszik, további kedvező fejlemény, hogy már a válaszadók közel kétharmada gondolja úgy, nem lesz gondja a hitele visszafizetésével. Rámutatnak, mindössze egy vonatkozásban nem történt változás: a Provident ügyfeleinek ugyanúgy 51 százaléka mondta azt októberben, hogy az elmúlt évben nem jött ki a rendelkezésére álló havi pénzéből, mint márciusban, illetve tavaly szeptemberben. Emiatt a válaszadók 25 százaléka készül arra, hogy visszafogja a kiadásait, 20 százalék pedig új hitel felvételével teremtené elő a kívánt szintű költéséhez szükséges forrást – írják közleményükben, hozzátéve, további 25 százalék azzal könnyítené meg a következő időszak havi pénzügyi terheit, hogy előrehozná a meglévő hitele visszafizetését, arra apellálva, hogy ezáltal a törlesztésre fordított pénzek a családi kasszákban maradnának. Megjegyzik, ezt értelemszerűen csak azok tudják megtenni, akik rendelkeznek megtakarítással – biztató, hogy az ő arányuk a válaszadók egynegyedére rúg.

A Provident felmérése szerint a rendelkezésre álló szabad forrásokat alapvetően családi rendezvényekre, ruhavásárlásra, lakásfelújításra, az egészségük megóvására költenék. Akinek pedig ezekre nem futja, azok másodállás után néznének, ők is szép számmal akadnak – zárul a pénzügyi szolgáltató közleménye.