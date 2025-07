Egy magyar nőnek egy fél szobával kevesebb jár, mint egy férfinek?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Még rosszabb a helyzet, ha a piaci lakáshitelekből indulunk ki – a Bank360 hitelkalkulátora alapján a hazai bankok többségénél jelenleg 33 millió forint körüli hitelösszeget tudna felvenni egy átlagos magyar férfi, vagyis nagyjából ekkora hitelösszeg havi törlesztője férne bele a közel félmillió forintos fizetésébe. Amennyiben itt is első lakást és 10 százalék önerőt feltételezünk, úgy a megvásárolható lakás maximális értéke megközelítőleg 36,7 millió forint lehet. 1,5 millió forintos négyzetméterárral számolva egy átlagos magyar férfi mindössze ~24,4 méteres lakást tudna megvenni egy piaci lakáshitel felvételével.

Ugyanakkor az új lakások átlagos négyzetméterára ennél már tavaly is jóval magasabb, 1 millió 146 ezer forint volt – ha ezt vesszük alapul, akkor 4,2 négyzetméter a női lakásvásárlók hátránya.

Mindez nemcsak azt jelenti, hogy egy átlagos magyar nőnek kevesebb jut a megélhetésre, hanem azt is, hogy hitelfelvétel esetén kisebb hitelösszeget tud felvenni, hiszen az alacsonyabb jövedelem kevésbé terhelhető. Ebből következik, hogy csak kevésbé jó állapotú vagy elhelyezkedésű ingatlant tud venni, mint egy átlagos magyar férfi, ha önállóan vág bele a vásárlásba. Ez még akkor sincs másképp, ha a vevő az új Otthon Start Program keretein belül szeretne kedvezményes lakáshitelt felvenni.

Ez még az új Otthon Start Program keretein belül is így van – a Bank360 számításai szerint egy átlagos magyar nő fizetéséből akár 9 négyzetméterrel kisebb ingatlanra futja, mint egy átlagos magyar férfiéból.

Egy magyar férfi átlagosan közel 70 ezer forinttal keres többet egy nőnél a KSH adatai szerint. Ebből az is következik, hogy a magyar nők kevesebb hitelt képesek felvenni, mint férfi társaik, ami a lakásvásárlásnál is jelentős hátrány lehet.

