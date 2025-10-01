Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A MABISZ azért támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, mert fontosnak tartja, hogy a biztosítási ismeretek eljussanak a fiatalokhoz. A magas beosztásban lévő jól ismert szakemberek is lelkesen drukkolnak a versenyzőknek, és sokszor előfordul, hogy meglepő dolgokat tanulnak tőlük – mondja Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője. 

Hogyan kapcsolódik a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! kezdeményezéshez? 

A MABISZ már évek óta komoly támogatója ennek a versenynek, mivel a pénzügyi tudatosság mellett a biztosítási ismeretek elmélyítése is nagyon fontos a fiatal nemzedékeknél. Ez a tanulmányi verseny országos szinten zajlik, így kiváló lehetőséget teremt arra, hogy minél több fiatalhoz eljussunk. Nekünk is van egy házi versenyünk, a Biztosítsd be magad!, amely szintén országos szintű és a középiskolásoknak szól, és a biztosításokra fókuszál. Nagyon örülünk annak, hogy ezekkel a programokkal rengeteg tehetséges és fogékony fiatalt megismerünk, akik nem csak versenyezni tudnak, de alaposan felkészültek és széleskörű tudással is rendelkeznek. Ezért nagy megtiszteltetés a számomra, hogy részt vehetek a zsűri munkájában már az előselejtezők során is egészen a döntőig bezárólag. 

A feladatok kitalálásában, összeállításában is segít a MABISZ?

Természetesen. Részt vesznek ebben a szakértőink, tagozatvezetőink egyaránt. Nagyon komolyan vesszük ezt a feladatot, szakmai kihívást jelent a mi számunkra is, hogy kidolgozzuk a versenyfeladatokat. Folyamatosan azon gondolkozunk, hogy min legyen a hangsúly, melyik biztosítási terméket, szolgáltatást helyezzük a középpontba. Azt látjuk, hogy a fiatalok képben vannak a baleset-, a lakás-, a gépjármű- és utasbiztosításokkal, de például az élet- és nyugdíjbiztosítás távolabb áll tőlük. A Privátbankárral mint szervezővel, nagyon korrekt az együttműködésünk, hiszen minden kérdésnél van a pénzügyes banki kérdés mellett biztosítási feladat is. 

Fotó: MABISZ

Ez, mondjuk, a korosztályukból adódóan természetes.

Így van, nyilván a korosztályukkal jár, de oktatási feladat az is, hogy minél korábban elkezdjük a felvilágosítást az élet- és nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban is, és ebben a MABISZ-nak  fontos feladata van. 

A Biztonság Hete programsorozatban is részt vesz a MABISZ. Milyen programok voltak ennek keretében a fiatalok számára? 

2017.ben a MABISZ kezdeményezte a Biztonság Hete eseménysorozat elindítását, amelyet az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságával közösen szervezünk meg. Ezen a héten a közlekedésbiztonságra és a balesetmegelőzésre összpontosítunk. Az idén az egyik újdonság az volt, hogy kitelepültünk a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol ugyanekkor rendezték meg az Egyetemi Napok című rendezvénysorozatot, ennek keretében három napot töltöttünk el az egyetemisták között. Ott voltunk egész nap, éjfélig, hosszú „éjszakai műszakokat” húztunk le, de megérte. Fantasztikus volt látni, mennyire érdeklődőek az egyetemi hallgatók. Rengeteg izgalmas játékkal készültünk a számukra, volt például időutazó szabadulószoba, biztosítási totó, Biztonságkerék. Azt láttuk, hogy nemcsak játszva lehet tanulni, hanem tanulni is lehet a játékok alkalmazása során. 

És mi volt a cél? Csak az, hogy a fiatalok megismerjék a biztosítási termékeket, vagy az is, hogy később munkavállalóként biztosításokkal foglalkozzanak? Úgy hallottam, a biztosítási szektornak nincs könnyű dolga, amikor fiatalítani akar.  

Nem a biztosítási termékeket szeretnénk bemutatni, hanem azt szeretnénk, hogy a fiatalok legyen tudatosak a biztonsággal, a kockázatokkal kapcsolatban. Segíteni szeretnénk, hogy tudatosítsák a kockázatokat, azokat tudják megfelelően kezelni és ismerjék fel, hogy bizonyos kockázatokat biztosítással lehet és érdemes kezelni. Ha már tudnak kérdezni, ismerik az alapvető összefüggéseket, akkor bízhatunk benne, hogy a nekik való, az ő számukra megfelelő biztosításokat fogják megkötni, amikor szükségük lesz rá. MABISZ-ként mi konkrét biztosítót, terméket nem ajánlhatunk, hiszen a törvényi szabályozás előírja számunkra a versenysemlegességet. Emellett nyilván minden tagbiztosító örül annak is, ha az ilyen rendezvényeken felkeltik a fiatalok figyelmét aziránt is, hogy a biztosítóknál érdemes munkát vállalni. Rendszeresen előfordul versenyeken, hogy a középiskolások arról érdeklődnek, hogy lehetnének biztosítási üzletkötők. Ilyenkor elmondjuk, mi ennek a feltétele, hogy a biztosítási tanácsadóknak (ha nem rendelkeznek törvényi mentességgel) jogszabály szerinti hatósági képzésen kell részt venniük és vizsgát tenniük. Ezt a képzési és vizsgarendszer a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank által szabályozott, felügyelt és részben szervezett struktúra, hiszen ez a szakma óriási felelősséggel jár. Nem akarunk képmutatóak lenni, a biztosítás egyik oldalról az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokról, másik oldalról az üzletről is szól, hiszen üzleti biztosítókról, profitorientált intézményekről van szó, a biztosítási szektor világszerte hihetetlen nagyságú pénzügyi alapokat kezel és óriási tartalékokat képez a károk fedezetére. A középpontban azonban mégiscsak az ember áll, nekünk dolgozzák ki a termékeket és velünk kapcsolatban vállalják át a kockázatot, fizetik a szolgáltatást a biztosítási díj fizetése ellenében. A biztosítóknak komoly felelősségük van, nem elég pusztán a törvényeket betartani, hanem a társadalmi hasznosság is fontos, valóban tenniük kell az emberekért.

A versenyen részt vevő fiatalok honnan szerzik meg a biztosításokkal kapcsolatos ismereteket?

Az alapvető ismereteket részben a szüleiktől, ismerőseiktől, az egyes káreseményekkel kapcsolatban. Emellett – még nem rendszerszerűen, de egyre növekvő arányban – az iskolából is, de döntően (ha már van egyfajta érdeklődés, például egy verseny miatt) az internetről természetesen. Emiatt a MABISZ honlapján külön oldalt hoztunk létre a különböző oktatási tájékoztatóinknak, játékainknak, továbbá a Biztonság Hetének Instagram, Youtube, és Facebook oldala is van. Ha jelen szeretnénk lenni a fiataloknál, akkor követnünk kell a médiafogyasztási szokásaikat, emiatt folyamatosan keressük az újabb lehetőségeket, a rádiós, tévés és digitális megjelenéseket is beleértve. 

Fotó: MABISZ

A szülőktől vagy az iskolából nem kapnak a gyerekek információkat a biztosításokról?

A versenyek során gyakran kiderül, ha rákérdezünk a gyerekeknél, honnan szereztek információt egy-egy témával kapcsolatban, hogy a szülők vagy a biztosítási szakmában, vagy olyan nagyvállalatoknál dolgoznak, ahol szóba kerülnek a biztosítások a leggyakoribb persze az, hogy a felkészítő tanáruk segített nekik. Emellett igazán szívet melengető látni, hogy a kollégáim, akik kiváló szakemberek a maguk területén, sokan közülük kifejezetten magas beosztásban dolgoznak minisztériumokban, cégeknél, bankoknál, ezeken a versenyeken jóformán szülői vagy pedagógusi attitűddel adnak tanácsot, drukkolnak, biztatják a versenyzőket, és próbálnak javítani a teljesítményükön. Nem az a fontos a számukra, hogy bebizonyítsák, mennyivel többet tudnak a diákoknál, hanem az, hogy még többet kihozzanak a versenyzőkből. 

Előfordul az ellenkezője is, hogy például a zsűritagok tanulnak a versenyzőktől? 

Igen. Megtörténik, hogy a versenyzők másképp számolnak ki valamit, másképp értelmeznek egy grafikont, és ezt nekünk el kell fogadnunk, ha az érvelésük logikus és alátámasztható. A Legyél te is pénzügyi junior klasszis! versenyen volt egy olyan fiatalember, aki a tőzsdei árfolyamok és a biztosítási indexek bonyolult összefüggéseiről tartott egy előadást az egyik fordulóban, ami annyira kerek és komplex volt, hogy nem is tudtunk tőle mit kérdezni, csak annyit mondtunk: megemeljük a kalapunkat a teljesítménye előtt.  

A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági versenyre ezúttal technikumok és szakképző iskolák diákjai nevezhetnek október 16-ig négyfős csapatokban a juniorklasszis.hu weboldalon. A honlapon szakértők által összeállított és felügyelt, folyamatosan frissített oktatási anyagok találhatók a felkészüléshez. A milliós összdíjazással zajló játékos vetélkedő első fordulója egy online kvíz lesz október 21-én – további részletek és jelentkezés a juniorklasszis.hu-n >> 

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

