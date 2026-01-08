2p
Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást

A közszolgálati támogatást kamatostul kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a feltételek.

A közszolgálati otthontámogatással a jogosultak akár évi 1 millió forint vissza nem térítendő összeghez juthatnak. Vannak azonban olyan esetek, amikor elveszíthetik a támogatást – hívja fel a figyelmet a Biztosdöntés.hu.

A legkézenfekvőbb eset, amikor valaki úgy veszi igénybe a támogatást, hogy nem teljesítette a feltételeket, vagy a jogosultnál magasabb összeget kapott.

Szigorú feltételeknek kell megfelelni
Ha egyáltalán nem voltál jogosult, például nem lakáscélú jelzáloghitellel (pl. felújítási kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel) vetted igénybe a támogatást a teljes összeget vissza kell fizetni. 

Szintén fizetni kell, ha a a támogatás folyósítását követő egy éven belül távozunk (felmondunk vagy közös megegyezést kezdeményezünk).

Ha a munkáltató kényszerül megszüntetni a jogviszonyt a dolgozó felróható magatartása miatt (pl. súlyos fegyelmi vétség, nem megfelelő munkavégzés), az ugyanúgy visszafizetési kötelezettséget von maga után, mint a felmondás.

A támogatást akkor kell a visszafizetéskori jegybanki alapkamattal növelten visszaadni, ha: a hitelszerződés a megkötésétől számított 2 éven belül a lakáskölcsön-szerződés a saját döntésedből fakadóan vagy neked felróható okból semmissé válik, felbontják, vagy elállsz a szerződéstől.

A támogatás visszafizetéséről további részleteket itt talál.

 

