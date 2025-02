Egyre inkább készülnek a magyarok a nyugdíjas éveikre

További fontos eredmény, hogy a pénztártagok által teljesített befizetések az esztendő során minden egyes negyedévben rekordot döntöttek, az év egészében elért közel 100 milliárd forint megtakarítás pedig – 19 százalékkal növekedve – szintén új csúcsot jelent. A munkáltatói befizetések esetében is folytatódott a növekedés: ez a tétel 2023-hoz viszonyítva közel 11 százalékkal 48 milliárd forintra emelkedett, így az év egészét tekintve a foglalkoztatók teljesítették a befizetések 32 százalékát.

A harmadik negyedévi pozitív fordulatot követően az október-decemberi időszakban is tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma negyedéves összevetésben, így az év végén 1,05 millió főt számlált.

Az elmúlt év utolsó negyedében megállíthatatlanul nőtt tovább az öngondoskodási kedv Magyarországon, így töretlenül folytatódott az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tagjainak vagyongyarapodása. A pénztártagok összesített megtakarításainak értéke 2024 végére a két kasszatípusban együttesen már megközelítette az új rekordnak számító 2,3 ezer milliárd forintos szintet. Ez éves összevetésben több mint 308 milliárd forint, azaz közel 16 százalék növekedést jelent. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzése alapján az összesített taglétszám is tovább bővült, így 2,14 millió főt tesz ki, ami szintén új csúcsnak számít.

Tavaly is folytatódott az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagok által megtakarított vagyon tempós növekedése, de tovább gyarapodott a taglétszám is. A nyugdíjkasszák átlagosan az inflációt jóval meghaladó, 12 százalék feletti hozamot írtak jóvá tagjaik számára.

