Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

A lakáshiteleknél közel 23 százalékkal, a személyi kölcsönöknél pedig több mint 18 százalékkal emelkedett az egy szerződésre jutó, átlagos szerződéses összeg 2025-ben – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az emelkedő tendencia – különösen a lakáshiteleknél – várhatóan tovább folytatódik majd.

A lakáshiteleknél a legnagyobb az ugrás

A szakportálnak a Magyar Nemzeti Bank adatain alapuló számításai szerint a lakáshiteleknél közel 23 százalékkal, 22,1 millió forint közelébe ugrott az egy szerződésre jutó, átlagos összeg 2025-ben az egy évvel korábbi, nem egészen 18 millióról. „Az, hogy a lakáshitelek átlagos összege csaknem a negyedével emelkedett tavaly, egyértelműen az Otthon Start hitel szeptemberi megjelenésével magyarázható, hiszen annál közel 35 milliós átlagról számoltak be a bankok. Ezt alátámasztja, hogy a szerződéses összegnél új rekordot hozó decemberi hónapban már közel 28 millió forint jutott egyetlen lakáshitelre” – emlékeztet Gergely Péter. Ennek alapján – teszi hozzá – idén tovább emelkedhet az átlagos összeg a lakáshiteleknél, hiszen az új szerződések döntő részét továbbra is az Otthon Start adja majd.

A személyi kölcsönöknél is egyre bátrabb a lakosság

A személyi kölcsönöknél szintén jelentős mértékben, 18,3 százalékkal emelkedett az átlagos hitelösszeg 2025-ben, így már megközelítette a 3,2 millió forintot. Közben a megkötött szerződések száma is új csúcsra – 352,5 ezerre – ugrott, tehát változatlanul nagyon erős a kereslet a szabad felhasználású, ingatlanfedezet bevonása nélkül igényelhető hitelek iránt. „Az intenzív keresletet, és az átlagos hitelösszeg emelkedését magyarázhatja, hogy 2025-ben is folytatódott a kamatok csökkenése a személyi kölcsönöknél – szinte minden banknál elérhető már egy számjegyű kamat a piacon –, miközben a gyors ütemben emelkedő béreknek köszönhetően növekszik a hitel felvételét tervező háztartások mozgástere is” – érvel a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Figyelemre méltó emellett, hogy az utóbbi években kissé háttérbe szorult szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is 15,4 millióról 17,8 millió forint fölé emelkedett az átlag, ami arra utal, hogy ezt a konstrukciót elsősorban azok keresik, akik nem férnek bele a személyi kölcsönöknél elérhető (jellemzően 15 millió forintos) keretbe, vagy a nagyobb összegű személyi hitelek viszonylag magas törlesztőrészletei miatt előnyösebb számukra a jelzáloghiteleknél elérhető hosszabb futamidő.

Ami pedig az egyes ügyfélrétegeket célzó támogatott hiteleket illeti, azoknál értelemszerűen nem változott érdemben a helyzet, vagyis az ügyfelek döntő többsége a lehetséges legnagyobb összeget igényli a rendkívül kedvező feltételek miatt. Így a maximum 11 milliós összegű babaváró hitelnél 10,91 millió forint, a négymilliós plafonnal elérhető munkáshitelnél pedig 3,88 millió forint jutott egy új szerződésre 2025-ben.

Minden szem az Otthon Starton

Gergely Péter szerint az emelkedő átlagos hitelösszegek mellett is az Otthon Start hitelé maradhat a főszerep a lakossági finanszírozási piacon. A pénzintézetek már a szeptemberi indulás óta kiemelt figyelmet szentelnek a legújabb támogatott lakáshitelnek, ám a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint az elmúlt hetekben több bank is bővítette az elérhető kedvezmények körét, ami a verseny fokozódó intenzitására, illetve változatlanul erős keresletre utal.

A Gránit Banknál akár 320 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat az Otthon Start hitel mellé. Magáért a hitel felvételéért 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a pénzintézet, ám ez újabb 120 ezer forinttal is kiegészülhet, ha az adós és az adóstárs is ajánlókóddal nyit számlát a pénzügyi szolgáltatónál. A Gránit Bank emellett átvállalja, illetve visszatéríti a hitelhez kapcsolódó induló költségek egy részét is, miközben évi 2,85 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.

Az OTP Banknál több induló díjkedvezmény is elérhető az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan. Emellett a pénzintézetnél igényelhető az OTP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel nevű változat is, amelynél az egyéves türelmi idő alatt csak kamatot kell fizetni, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól kezdődik. A pénzintézetnél lakástakrék-akció is fut: ennek keretében a február végéig befogadott OTP Otthon Start Lakáshitelekkel egyidőben kötött OTP Lakástakarék Prémium Plusz megtakarítás első éves szerződés szerinti megtakarítási összegével egyező összeget, de legfeljebb 240 000 forint Extra betétet jóváírnak az ügyfél lakástakarék-számláján, ha teljesülnek az előírt feltételek. Utóbbiak közül fontos, hogy csak a 8 éves lakástakarék-szerződés jogosít a jóváírásra.

Az Erste akciójában önmagában a hitel felvételéért 200 ezer forint jóváírás járhat, ám az egyéb kedvezményekkel akár 400 ezer forint ajándékpénz is összegyűjthető. Utóbbiak közé tartozik például a számlanyitás, a munkabér bankhoz érkeztetésének vállalása, a törlesztési- és vagyonbiztosítás megkötése is.

A MagNet Banknál 200 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az Otthon Start hitel mellé, ha az igénylő számlát is vezet a pénzintézetnél, és a hitel összege eléri a 10 millió forintot. A MagNet Bank az induló költségeknél is kínál kedvezményeket: így például 50 ezer forintig elengedi az értékbecslés díját, és 12 millióforintos hitelösszegtől bizonyos feltételek mellett jóváírják a közjegyzői díjat is.

A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, ha a banknál vezetett számláról törlesztik a hitelt, és K&H otthonbiztosítást is kötnek a kölcsön mellé. Emellett a most futó számlanyitási akcióban összesen akár 120 ezer forint egyszeri jóváírás is szerezhető a pénzintézetnél, ha ketten igénylik a kölcsönt.

Az MBH Bank a közelmúltban módosított az akciós feltételeken: ezek szerint az egyszeri jóváírás összege 230 ezer forint, ha a folyósított Otthon Start hitel összege legalább 10 millió forint, ám nem éri el a 30 millióforintot, és az igénylő a kölcsönszerződés megkötésekor rendelkezik a meghatározott számlacsomagok valamelyikével. Feltétel még, hogy a banknál vezetett számlára havonta legalább 250 ezer forint jóváírás érkezzen a futamidő végéig. Ha viszont a hitel összege eléri a 30 millió forintot, akkor a jóváírás összege 330 ezer forint is lehet. A már említett kedvezmények további 20 ezer forinttal egészülhetnek ki, ha az igényléssel párhuzamosan Fundamenta-Lakáskassza szerződést is köt az ügyfél.

Az UniCredit Banknál jelenleg már évi 2,8 százalékos kamattal igényelhető az Otthon Start hitel, miközben a hitel mellé 250 ezer forint egyszeri jóváírás is jár a feltételek teljesítésekor. A pénzintézet induló díjkedvezményeket is ad a hitel mellé, miközben 20 százalékos kedvezménnyel lehet szerződni a megfelelő Allianz lakásbiztosításra is.

A Raiffeisen Bank most 200 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad a támogatott lakáshitel hitel mellé, miközben a kezdeti költségeknél is nyújt kedvezményeket: utóbbiak közé tartozik az értékbecslési és hitelbírálati díj átvállalása, illetve elengedése, de 50 ezer forintig a közjegyzői díjat is visszatérítik.

A CIB Bank 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesülésekor, miközben évi 2,95 százalékos kamattal kínálja a hitelt. Egyedi elem, hogy a pénzintézet az Otthon Start hitelt igénylőknél az ECO, illetve ECO Plusz számlacsomagnál a futamidő végéig – vagy a hitel visszafizetéséig – nulla forintos számlavezetési díjat biztosít.