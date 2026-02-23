Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

Egyre több pénzt visznek külföldi bankokba a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált előzetes adataiból – és általában véve is a háztartások pénzügyi vagyonának nagyjából nyolcada valamilyen külföldi céget, bankot gyarapít. A teljes 118,6 ezer milliárd forintos háztartási pénzügyi vagyonból nagyjából 14,6 ezer van befektetve külföldön – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.

Tavaly év végén például már csaknem minden hetedik betétben lévő magyar megtakarítás külföldi bankban volt, a magyar háztartások külföldi bankbetéteiben ugyanis már 2276,6 milliárd forint halmozódott fel, ami történelmi rekord. Csak 2025-ben több mint 235 milliárd forintot vittek ki a határon túli bankokba a magyarok, ez hasonló nagyságrendű összeg, mint amennyit például hazai életbiztosításokba fektettek be a háztartások.

Nem csak külföldön, idehaza is egyre népszerűbb a devizaalapú megtakarítás. Devizabetétben a magyar háztartások az év végén csaknem 2360 milliárd forintot tartottak. A keményvaluta mint készpénz sokkal kevésbé népszerű, mint a devizabetét vagy a külföldi betét. A lakosság 400-450 milliárd forintnyit tart ilyen eszközben. Mindezek mellett december végén már több mint 5100 milliárd forintot tartottak a magyar háztartások külföldi értékpapírokban is, ami szintén történelmi rekord. Még úgy is, hogy a forint erősödése miatt ezeknek a papíroknak a forintban számolt értéke csökkenhet. Az MNB adatai szerint összesen 5500 milliárd forintnál is több befektetésük van a magyaroknak külföldi vállalatokban, ennek egy része tőzsdei részvény, de más érdekeltségek is lehetnek.

Külföldi befektetési jegyekben már több mint 2930 milliárd forint volt december végén, külföldi alapokba is minden hónapban áramlott új megtakarítás, az év során csaknem 560 milliárd forint értékben. A külföldi részvények állománya 1056,8 milliárd forinton tetőzött, a magyarok a külföldi tőzsdéken is nettó értelemben vásárlónak számítottak tavaly, vagyis több részvényt vásároltak, mint amennyit eladtak.