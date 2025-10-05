Egyre olcsóbban hiteleznek a bankok – de érdemes lehet még tovább várni a hitelfelvétellel?

Fordulóponthoz érkezett a hitelpiac: a személyi kölcsönök kamatait sorra mérséklik a bankok. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint várható volt a trendforduló, hiszen a tavaszi kamatemelkedés után júliustól láthatóan megindult a csökkenés. Ma már szinte minden nagybank 10 százalék körüli kamattal kínálja maga top ajánlatát, és nem csak nagy összegekre.

Várható volt, hogy a személyi kölcsön kamatok elindulnak lefelé – értékelte a szeptemberi változásokat Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Volt persze, miért erre számítani, hiszen a tavasz második felében még emelkedést láttunk: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint a személyi kölcsönök átlagos hitelköltség mutatója a márciusi 15,87 százalékról júniusra 16,11 százalékra nőtt. A trend azonban júliustól megfordult, és ma már egyértelműen a csökkenés felé tartunk.

Gergely Péter emlékeztetett arra, hogy alig néhány hónapja a nagybankok többsége még két számjegyű kamattal kínálta legkedvezőbb személyi kölcsönét, mára azonban alig maradt ilyen.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint az év második felében további akciók jöhetnek, év végén ugyanis rendszerint nő a hitel iránti kereslet.

Ezért nem lenne meglepő, ha az ősz előrehaladtával még kedvezőbb kamatokat látnánk

– vélekedett Gergely Péter.

Ami kissé meglepő, az az, hogy a klasszikus nagybankok mellett a fogyasztási hitelek specialistái, a Cofidis és a Provident is a legolcsóbbak között szerepel, mégpedig akár kisebb hitelösszeg igénylésekor is. Ugyanakkor a szakértő szerint nem elegendő a kamatokat nézni, fontos azt is ellenőrizni, hogy mit vár el cserébe a bank. Vannak ugyanis olyan feltételek – például jövedelem érkeztetésének a vállalása –, amelyeket a futamidő végéig teljesíteni kell, különben a kamatkedvezmény elveszik, így a hitel megdrágul.

Mit várnak el a bankok az alacsony kamatért?

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátor alapján a szeptemberi topkamat-listát az UniCredit Bank vezeti, ahol 9,44 százalék az akciós kamat. Az alacsony kamat feltétele legalább 450 000 forint havi nettó jövedelem jóváírása UniCredit bankszámlára, csoportos Generali hitelfedezeti biztosítás megkötése, 7-12 millió forintos hitelösszeg, valamint legalább 3 éves futamidő.

Az Ersténél évi 9,89 százalék a legalacsonyabb éves kamat: ehhez legalább 400 ezer forint nettó jövedelemnek kell a banknál vezetett számlára érkeznie, a hitel összegének pedig el kell érnie a 3 millió forintot.

A Raiffeisen Banknál a 9,89 százalékos kamathoz minimum 450 ezer forintos nettó jövedelem és legalább 2 millió forintos kölcsönösszeg szükséges. Emellett vállalni kell az aktív számlahasználatot, ami rendszeres havi jövedelem jóváírást és legalább havi 4 számlatranzakciót jelent.

A CIB Bank Előrelépő személyi kölcsön legkedvezőbb kamata 9,64 százalék, ami akkor érhető el, ha az ügyfél a legjobb minősítési kategóriába (A) tartozik, és legalább 7 millió forint hitelt vesz fel. A minősítésnél –, hogy az ember megkapja-e az A-kategóriát – az igazolt jövedelem is számít. Felújítási célnál további 0,2 százalékpont kedvezmény jár, így ekkor a kamat akár 9,44 százalék is lehet.

A K&H Banknál a kiemelt személyi kölcsön legkedvezőbb kamata 9,99 százalék úgynevezett átutalási kedvezménnyel, de feltétel az is, hogy az igénylő legalább 400 000 forint nettó jövedelmet tudjon igazolni. Az átutalási kedvezmény azt jelenti, hogy az adós banknál vezetett számlájára havonta legalább 150 000 forint érkezik a kölcsön teljes futamideje alatt, ami ha nem teljesül, a kamat megemelkedik.

Érdekesség, hogy a bankkal szerződött, 4 000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek dolgozóinak további 100 bázisponttal alacsonyabb lehet a kamat.

Az MBH Bank Hajrá személyi kölcsönének kamata szintén 9,99 százalékról indul, amihez minimum 500 ezer forintos nettó jövedelem és 7-10 millió forintos hitelösszeg szükséges. Az alacsony kamatért cserébe számlát kell nyitni a banknál, valamint vállalni kell azt is, hogy a teljes futamidő alatt a számlára jövedelem vagy rendszeres jóváírás érkezik, és a hitel törlesztése is erről történik.

A klasszikus bankok mellett a fogyasztóihitel-specialisták is 10 százalék alatti kamaton vannak az aktuális akcióiknak köszönhetően. A Cofidisnél a 9,99 százalékos kamathoz legalább nettó 550 000 forintos jövedelmet kell tudni igazolni, a hitelösszeg 3 millió forint, a futamidő pedig 3, 4 vagy 5 év lehet.

A Provident régi és új ügyfelek számára egyaránt elérhető Horizont hitele a legkisebb hitelösszeg mellett kínál 9,99 százalékos kamatot. Legalábbis október 6-ig, mert az aktuális akció addig tart. A felvehető hitel 400 ezer és 1,2 millió forint között lehet, a futamidő pedig fixen 22 hónap. Az igényléshez havi nettó 100 ezer forint igazolt, rendszeres jövedelem is elég.

Az OTP Banknál a legkedvezőbb személyi kölcsön kamat 10,99 százalék, ám ehhez minimum 14 millió forintot kell igényelni.