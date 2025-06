Egyre több babavárós hiteles csúszik a törlesztéssel

Nem tudott lépést tartani a családok egy részének jövedelme az elmúlt években jellemző magas inflációval, és ez a hiteltörlesztési statiszikákban is meglátszik. A BISZ Zrt. már áprilisban közzétette a Központi Hitelinformációs Renszer (KHR) első negyedéves adatait, amelyekből kiderült, az idén márciusban hosszú évek után első ízben nőtt a hitelt felvett lakossági ügyfeleknél a fennálló mulasztások száma. A banki feketelistán 517 ezer ilyen hátralékot tartottak nyilván, 5 ezerrel többet, mint februárban.

Erre a listára azonban csak azok az adósok kerülnek fel, akiknek a minimálbért meghaladó lejárt tartozása van, amely legalább 90 napja folyamatosan fennáll – ennek a két követelménynek egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy egy magánszemély a feketelistára kerüljön.

Ez 290 800 forint fölötti tartozást jelent most 90 napon át, vagyis ha valaki egy 50 ezer forintos törlesztőrészletű hitelt nem fizet egyáltalán, akár 8-9 hónapba is beletelik, mire felkerül erre a listára, ha pedig menetközben időnként törlesztget, évekig is görgethet lejárt tartozásokat anélkül, hogy a KHR-ben mulasztása lenne.

Az MNB előre jelzi a bajt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakossági hitelstatisztikáiból azonban már jó előre kiolvasható volt, hogy csak idő kérdése, és emelkedni fog a feketelistás adósok száma. A most közzétett első negyedéves idősorok is aggasztóak, bár első látásra szépek a számok. A teljes hitelállomány rekordot döntött, 11 372 milliárd forint volt a háztartások banki tartozása az első negyedév végén, ennek mindössze 1,23 százaléka volt 90 napon túl késedelmes, ami nagyon jó arány. Egyetlenegyszer, 2021 végén volt hasonlóan alacsony a nem teljesítő hitelek aránya, de akkoriban még élt a Covid miatt bevezetett törlesztési moratórium.

Mélyebben a számok mögé nézve viszont vannak már aggasztó jelek, különösen a fogyasztási hiteleknél. A 90 napon túl késedelmes személyi hitelek volumene 59,5 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, ez a teljes bruttó hitelállomány 3,64 százaléka. Tavaly év végén még 3,5 százalék alatt volt ez az arány. A hitelek egy részét igyekeznek átstrukturálni a bankok, ám az adatok szerint ezek a kölcsönök is bedőlnek.

A babavárósok, sőt a munkáshitelesek is megcsúsznak

Még inkább aggasztó, hogy a kamatmentes támogatott hitelekkel is egyre több a baj. Március végén már 19,4 ezer milliárd forintnyi babaváró hitel volt legalább 30 napos csúszásban, ez a teljes állomány 0,83 százaléka. Az arány egyébként nem magas, de folyamatosan növekszik. A bankoknak pedig nincs nagy kockázatuk, hiszen ha a babavárósok nem törlesztenek, az adóhatóság kifizeti a banknak a tartozást az adófizetők pénzéből. Utána persze megpróbálhatja behajtani a nem teljesítő babavárósokon, de nem biztos, hogy sikerrel jár.

Még ennél is durvább, hogy a munkáshitel csak most indult januárban, és máris vannak, akik visszaélnek a 4 milliós ingyenhitellel, amelynek a kamatát az adófizetők állják, 10 évre nagyjából 3 millió forintnyi kamattámogatást fizet ki az állam a munkáshiteles fiatalnak. Negyedév alatt valamivel több mint 58 milliárd forint értékben vett fel 15,3 ezer fiatal, de 24 millió forintnyi hitel máris 30 napon túl késedelmes.

A többség tehát fizet, de van néhány, egyelőre csak 6-7 opportunista, aki már gyakorlatilag az első perctől nem törleszti a munkáshitelét.

A munkáshitelre jogosult korosztály egy része több banknál egyébként hitelképtelen volna, sok hitelintézet csak 21-23 éves kortól ad például személyi hitelt az ügyfeleknek. A munkáshitelt azért adják oda könnyebben, mert állami garancia van rá, ha nem fizeti vissza a fiatal a kölcsönt, akkor az adóhatóság rendezi a hitelt, majd megpróbálja behajtani az adóson.

Sokan felvették a munkáshitelt, de van, aki már az első naptól nem törleszt

A lakáshitelt szépen törlesztik

Míg a fogyasztási hiteleknél súlyosbodni látszanak a problémák, a lakáshiteleket alapvetően pontosan törlesztik az ügyfelek. A támogatott forinthiteleknél a 90 napon túl késedelmes állomány aránya tovább csökkent, 0,88 százalékra, a piaci kamatozásúaké pedig még ennél is lényegesen jobb, csupán 0,33 százalékos. Ami kissé aggasztó lehet, hogy az első negyedévben a 30 napon túl késedelmes lakáshitelek volumene nőtt valamelyest, ha a megcsúszott adósok nem fizetnek, akkor ezekből a hitelekből 90 napon túl késedelmes tartozás is lehet.

A problémás forintalapú szabad felhasználású jelzáloghitelek aránya is zsugorodik, már alig éri el a 2 százalékot. Ezeknél a hiteleknél egyébként igen jelentős, 31,6 milliárd forintos előtörlesztés volt az első negyedévben, ami a szokásos negyedéves előtörlesztések 2-3-szorosa. Ebből arra lehet következtetni, hogy sokan vettek fel ilyen hitelt 2023-ban, hogy abból fektessenek be az akkor 16 százalékos kamatot fizető Prémium Magyar Állampapírba (PMÁP), most pedig, hogy a kamatok lementek, eladhatták az állampapírokat, és visszafizették a banknak a hitelüket.