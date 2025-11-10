5p
Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent.

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent. A 3 százalékos kamatozású konstrukció az őszi hónapokban a teljes lakáshitelpiacon akár 60 százalékos arányt is elérhet, ami történelmi arányeltolódást jelenthet a támogatott hitelek javára – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A BiztosDöntés.hu becslése szerint szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg, ami közel 4 800 szerződést jelenthet. A konstrukció az őszi hónapokban akár a teljes lakáshitelpiac közel kétharmadát is adhatja.

Gyors felfutás várható

A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi adatai szerint az Otthon Start mintegy 20 milliárd forintos folyósítással indult, ami körülbelül 850 szerződés teljesítését jelentette. A BiztosDöntés.hu modellszámításai szerint októberben már 60 milliárd forintnyi, novemberben pedig 70-80 milliárd forintnyi folyósítás várható, ahogy a szeptember–októberben aláírt szerződések tömegesen beérnek.

A lakáshitelek piacán az igényléstől a folyósításig jellemzően 4–6 hét telik el, így az őszi hónapokban a korábban beadott kérelmek hatása a statisztikákban késve jelenik meg – emlékeztet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Bár a piacon – teszi hozzá – az első roham lecsengéséről lehet hallani, ez nem a kereslet visszaesését, hanem a visszatartott kereslet berobbanását követően beálló, normalizálódó szakasz kezdetét jelzi. 

Novemberben is folyamatosan érkeznek új igénylések, ráadásul egyre több közülük már a beadást követő hetekben folyósításra kerülhet, ahogy a banki folyamatok rutinosabbá válnak – emlékeztet a szakértő. 

 

Lakáshitelről van szó, viszonylag nagy az átfutási idő

Az Otthon Start felfutása nem a babaváró hitelhez vagy a munkáshitelhez hasonlítható, amelyek gyors, fogyasztási típusú konstrukciók voltak, 3-5 napos átfutási idővel. Az új termék klasszikus jelzálog alapú hitel, amelynél az értékbecslés, bírálat és földhivatali bejegyzés miatt hosszabb feldolgozási idő az általános, új építésű projekteknél pedig akár hosszú hónapokban mérhető lehet.

A BiztosDöntés.hu értékelése szerint ezért az Otthon Start dinamikája a CSOK Plusz programhoz áll közelebb: ott is fokozatos, hónapról hónapra bővülő folyósítás volt jellemző, az a termék a csúcsot 4–5 hónappal az indulás után érte el. Gergely Péter egyértelműsíti: az Otthon Startnál ugyanez a minta ismétlődik, de némileg gyorsabb ütemű felfutás és mindenképp nagyobb volumen mellett: a szeptemberi 20 milliárdot októberre 60 milliárd, novemberre akár 70–80 milliárd forint követheti.

Történelmi arányeltolódás a támogatott hitelek javára

Szeptemberben már egyértelműen látszott az Otthon Start hatása: a támogatott hitelek aránya egyetlen hónap alatt 21-ről 35 százalékra ugrott, miközben a piaci lakáshitelek volumene 81,7 milliárd forintról 69,8 milliárdra esett vissza. Ez a váltás gyakorlatilag az Otthon Start 20 milliárd forintos szeptemberi megjelenésének tudható be, vagyis az új konstrukció részben kiszorította a piaci hiteleket – fogalmazott Gergely Péter.

Az MNB adatai szerint augusztus-szeptemberben összesen 228 milliárd forint lakáshitelt folyósítottak (piaci és támogatott együtt), így a BiztosDöntés.hu számításai szerint október-novemberben, amikor az Otthon Start már 60-70 milliárdos havi szinten fut, a támogatott hitelek aránya a teljes lakáshitelpiacon 60 százalék fölé emelkedhet. Ez csúcsot jelenthet, hiszen eddig az MNB Zöld Otthon hitelének csúcspontján, 2022. májusában álltak a legmagasabban a támogatott hitelek, 52 százalékos részesedéssel – emlékeztet Gergely Péter.

Fokozatosan emelkedő hitelösszegek

A program rajtjánál jellemző 25 millió forintos átlaghitel novemberre 28–30 millió forint körülire nőhetett. A BiztosDöntés.hu szerint az év végére a 30 millió forintot meghaladó átlaghitel is reális, ráadásul a következő hónapokban az új építésű lakások belépése további felfelé ható tényezőt jelenthet.

Ugyanakkor Gergely Péter szerint az Otthon Start kereslete itt is fokozatosan kiegyenlítődik: míg a rajtnál Budapest dominált, a későbbiekben a vidéki és agglomerációs igénylések arányának növekedése jöhet, ami – az ottani alacsonyabb árak miatt – ellensúlyt képezheti a fővárosi és új építésű projektek magasabb hitelösszegeinek. 

A BiztosDöntés.hu ezért 30 millió forint körüli átlaghitellel számol. Az Otthon Start lendülete jól mutatja, hogy van igény a fix, kedvezményes kamatozású lakáshitelekre. Az eddigi volumenek alapján a program átrendezte a magyar lakáshitelpiacot, s egyelőre ennek a hatásnak a tartósságát sem kérdőjelezi meg senki, amíg a feltételek fennállnak – emlékeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.

Mindent bevetnek a bankok

A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint mindenesetre a pénzintézetek nagyon nagy energiákat mozgósítanak az új támogatott lakáshitel értékesítése érdekében, számos kedvezményt és egyszeri jóváírásokat is kínálva az Otthon Start hitel mellé.

Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel.

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várva várt, szeptemberre vonatkozó jelzáloghitel-piaci adatai. A friss adatsor különlegessége, hogy azok most először adnak képet a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hitelpiaci hatásairól. A korábban elhangzottakhoz képest azonban némi csalódást okoztak a most megjelent számok, ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződésszám nem számít kiemelkedőnek. Az ugyanakkor igaz, hogy az új szerződéseken belül a támogatott lakáshitelek aránya jelentősen megugrott a korábbiakhoz képest – írja közleményében a Bank360.

