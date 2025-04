Egyre több jelzáloghitelt vesznek fel a magyarok

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A hitelfolyósításokkal kihelyezett volumen emelkedő trendjét az áremelkedés miatt tovább csökkenő ingatlanpiaci tranzakciószám is megtörheti – hívta fel a figyelmet a szövetség.

Az FPKOSZ szerint ugyanakkor a hitelpiac emelkedő trendjét két piaci körülmény is megtörheti. A szervezet adatai alapján a lakáscélú jelzáloghitelek esetében folytatódott a CSOK Plusz arányának mérsékelt visszaesése. Ennek oka, hogy a konstrukció bevezetésekor, 2024 elején a jövőben gyermeket vállalni kívánó párok egy része előrehozhatta a hitelfelvételt, illetve a 2023-as piaci visszaesés után gyorsabban térhetett vissza az ingatlanvásárláshoz az új lehetőségnek köszönhetően.

A közlemény szerint a számok tavaly ősz óta ismét emelkedő trendet mutatnak, legutóbb tavaly júliusban volt magasabb az új hitelszerződés-kötések volumene a márciusinál. A szervezet szerint ezt tovább erősítheti, hogy banki oldalról élénk a hitelezési kedv, és az elérhető hitelkamatok a 10 éves állampapír szintje alatt vannak, így még átlagos fizetéssel is jó lakáshitel-alternatívák találhatók.

