Egyre több magyar akar gondoskodni saját magáról

„A pozitív hozam és a növekvő tagi és munkáltatói befizetések gyakorlatilag ellensúlyozták mind az első negyedévben megvalósult, lakhatási célú nyugdíjpénztári kivéteket, mind a kasszák tagjainak történő egyéb folyósításokat” – hangsúlyozta Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke. „A teljes nyugdíjpénztári szektort tekintve, azaz beleértve nem a Pénztárszövetséghez tartozó kasszákat is, a tagság 1,5 százaléka nagyságrendileg az összvagyon 1,5-1,6 százalékát igényelte, vagyis a mintegy 2300 milliárd forintnyi vagyonból 36 milliárd forintot fordítottak lakáscélra az első három hónapban. Az év elején a jelzáloghitelek elő- és végtörlesztése volt a legnépszerűbb cél, tavasztól pedig az otthonfelújítás lehet a favorit. A jelenleg tapasztalt igények és a várható érdeklődés alapján az ÖPOSZ várakozásai szerint összesen 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyont fordíthatnak lakhatással összefüggő célra a tagok.”

A nyugdíjpénztárak az első negyedévben 0,8 százalék becsült hozamot értek el. A pénztárak által kezelt összesített tagi vagyon lényegében a múlt év végi, mintegy 2200 milliárd forintos szinten stagnált, ám az egy esztendővel korábbi értéket így is közel 12 százalékkal felülmúlta.

Szintén fontos eredmény, hogy a pénztártagok által teljesített befizetések – miután tavaly minden egyes negyedévben rekordot döntöttek – megint új csúcsot értek el. Az öngondoskodók 26,5 milliárd forintot tettek félre nyugdíjkiegészítésre az esztendő első három hónapjában, ami az egy évvel korábbit 15 százalékkal múlja felül. A munkáltatói befizetések esetében is folytatódott a növekedés: ez a tétel közel 10 százalékkal 11,4 milliárd forintra emelkedett, így a foglalkoztatók teljesítették a befizetések 30 százalékát.

A 2024 harmadik negyedében bekövetkezett pozitív fordulatot követően a 2025. január-márciusi időszakban is tovább nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma: az 1,048 millió fős érték immár nem csak negyedéves, de éves összevetésben is kismértékű bővülést takar.

Az idei első negyedévben is folytatódott az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak taglétszám-növekedése, az öngondoskodók és a munkáltatók pedig szintén tovább növelték befizetéseiket. A nyugdíjkasszák vagyongyarapodását visszafogták a lakhatási célú kifizetések; a Pénztárszövetség várakozásai szerint pedig az év során összesen 150-200 milliárd forint nyugdíjvagyont használhatnak fel erre a tagok. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) legújabb szektorelemzése alapján ezzel párhuzamosan az összesített taglétszám is tovább bővült, a 2,174 millió fő új csúcsnak számít.

