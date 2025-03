Egyre több magyar lép veszélyes útra

A náluk számlát nyitóknak az UniCredit és az Erste Bank is 10 százalék alatti kamatot kínál, a CIB bank pedig számlanyitás nélkül biztosít kedvező kamatot.

Bankváltással, illetve aktív számlahasználattal kamatkedvezmény szerezhető, de a CIB Bank kifejezetten kiemeli, hogy bankváltás nélkül is biztosítja ugyanazt a kamatot, amit azon ügyfeleik kapnak, akik náluk számlát nyitnak.

A BiztosDöntés.hu arra figyelmeztet, hogy nagy összegű személyi kölcsönnél magas törlesztőrészlettel érdemes számolni, így a bankok jól megnézik, hogy kinek adják, előfordul a havi nettó 5-600 ezer forintos jövedelem elvárás is.

Szintén 15 millió forint a maximális személyi kölcsön összeg a CIB Banknál. Legfeljebb 12 millió forint igényelhető az UniCredit Banknál, a Raiffeisennél és az OTP Banknál is, 10 millió forint pedig szinte már minden banknál elérhető, holott korábban ez volt az elméleti maximum, amit csak kevés bank biztosított – emeli ki Gergely Péter.

Aki azonban előnyben részesíti a gyors és egyszerű igénylést, annak továbbra is a személyi kölcsön lehet a jobb választás, és mostanra az összeg tekintetében sem igazán kell kompromisszumot kötni.

Ettől függetlenül továbbra is jobban járnak a szabad felhasználású jelzáloghitellel azok, akik igazán nagy összeget igényelnének. A jelzáloghitel további előnye a hosszú lehetséges futamidő, amellyel a törlesztőrészlet nagyságát lehet csökkenteni.

Vissza is kell fizetni Fotó: Depositphotos

Az Ersténél 12 millió forint már eddig is elérhető volt, de a bank tovább növelve a tétet március 24-től már 15 millió forintig engedi nyújtózkodni azokat az ügyfeleket, akik megfelelnek a konstrukció feltételeinek.

A személyi kölcsön adta kereteket tehát úgy tűnik, hogy kinőttük, már nem elég a korábban általánosnak számító maximum 6-7 millió forint. Nem is csoda, hiszen a személyi kölcsönnél gyakori hitelcélokra, mint amilyen az autóvásárlás vagy a lakásfelújítás, már igazán elég ekkora összeg. Egy elektromos autó vásárlásával vagy egy teljes lakásfelújítással könnyen meghaladhatjuk a 12 millió forintot – mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Egyre több banknál lehet a 2-3 milliós sávban is viszonylag kedvező áron finanszírozáshoz jutni.

Kapcsolódó cikk Már nem feltétlenül kell sokmilliós személyi kölcsön az alacsonyabb kamathoz Egyre több banknál lehet a 2-3 milliós sávban is viszonylag kedvező áron finanszírozáshoz jutni.

Lassan eltűnik a különbség a személyi kölcsön és a szabad felhasználású jelzáloghitel között, legalább is, ami a kamatot és az összeget illeti. Míg a lakáshitelek kamata jó ideje 6-7 százalék körül mozog, a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata magasabb szinten maradt. A 10 évre igényelt, 10 millió forint összegű jelzáloghitel kamata 10 százalék fölé is felkúszik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!