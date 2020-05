Egyszerűsödnek a csok-igénylés feltételei

Nagyon veszik az aranyat, aktívan keresik a passzív jövedelmet

A nemesfémek lehetnek a következő évek legjobb befektetése. Az előző válság után is megugrott az árfolyamuk, a nagy intézményi befektetők most is vásárolják. A passzív jövedelem bűvöletében sok fiatal él, főleg most, hogy a létbizonytalanság növekedett. De lehet, hogy sok az eszkimó, és kevés a fóka.