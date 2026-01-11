Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Ezzel együtt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat tovább csökken az egyik legnépszerűbb lakossági finanszírozási terméknél, miközben a megkötött szerződések összegénél is sorban dőlnek a rekordok.

Változatlan kondíciókkal futottak neki az új évnek a bankok a személyi kölcsönöknél: ennek megfelelően a legkedvezőbb ajánlatok valamivel 9,5 százalék alatti, éves kamatról szólnak, miközben az egy számjegyű kamat eléréséhez több szolgáltatónál is legalább 3 millió forintos hitelösszeg, és havi 4-500 ezer forintos jövedelem szükséges – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Érdemes alaposan szemügyre venni a kondíciókat

Fotó: DepositPhotos.com

Nem maradt nagy mozgástér

„A múlt év második felében több bank is tovább csökkentette a személyi kölcsönök kamatait – illetve lazított az igénylési feltételeken –, ám úgy tűnik, hogy mostanra javarészt elfogyott a mozgástér, és ha a kamatkörnyezet változatlan marad, 9 és 11 százalék között stabilizálódnak az elérhető legkedvezőbb, éves kamatok” – emlékeztet a szakértő.

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint mindenesetre az árazási alapelvek változatlanok a személyi hiteleknél: így minél nagyobb az igényelt összeg, és a rendszeres, számlára érkező jövedelem, annál kedvezőbb kondíciókra számíthat az igénylő.

Az Erste személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől és 400 ezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már elérhető a 10 százalék alatti (9,89 százalékos) éves kamat. A legkedvezőbb, évi 9,69 százalékos kamat legalább 12 millió forint kölcsönösszegnél érhető el az Ersténél, ha az igénylő helyben vezetett számlájára érkező jövedelem eléri az 500 ezer forintot.

A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan. Az aktív számlahasználati kedvezmény kihasználásával, megfelelő nagyságú, a helyben vezetett számlára érkező jövedelem igazolásával évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat. A pénzintézet sztenderd konstrukciójánál 10 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, de a kínálatban szerepel zöld célokra fordítható változat is, ott 12 millió forint a felső határ.

Az OTP Bank november 17-től csökkentett a személyi kölcsönök egyes, alacsonyabb összegsávokhoz tartozó kamatain. Így például az OTP Személyi kölcsönnél a korábbi két, legkisebb hitelösszeg sávot összevonták: az 500 ezer és 1 999 999 forint közötti hitelekre eddig 22,99 százalék és 20,99 százalék volt a kamat, ami egységesen 19,99 százalékra csökkent. A 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban pedig a kamat egy százalékponttal, 17,99 százalékra mérséklődött. A 3,1 millió és 4 099 999 forint közötti sávban a kamat szintén 1 százalékponttal csökkent, így 16,99 százalék lett. A minősített fogyasztóbarát kölcsönnél a 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban 15,99, 3,1 millió és 7,099 millió forint között pedig 13,99 százalék az éves kamat.

Kapcsolódó cikk November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön A munkáshitel legrosszabb hónapja.

A K&H kiemelt személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől jár a legkedvezőbb, 9,99 százalékos kamat, ha az ügyfél igazolható jövedelme eléri a 400 ezer forintot, és jogosult az átutalási kedvezményre is.

A Raiffeisen Banknál aktív számlahasználattal, és 450 ezer forintot elérő jövedelemmel 9,49 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, ugyanakkor már 3 milliós kölcsönösszegnél is 9,89 százalék az elérhető, legalacsonyabb kamat.

Az MBH Bank MBH Hajrá személyi kölcsönénél 400 ezer forintos, a banknál vezetett számlára érkező havi jövedelem és 5 millió forintos kölcsönösszeg is elég lehet a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.

Kapcsolódó cikk Az MBH is vágott, szerintük sem jön össze a kormány terve Megtudtuk, hogy mi várható jövőre a gazdaságban.

A CIB Bank a legkedvezőbb, „A” minősítésű ügyfeleknek 9,41 százalékos kamattal is kínál személyi kölcsönt, ha annak összege eléri a 7 millió forintot, és az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A 3 millió és 7 millió forint közötti összegsávban 10,05 százalék a legkedvezőbb éves kamat.

Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél a lehetséges kamatkedvezményeket kihasználva akár 9,44 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri a 7 millió forintot, de már 3 millió forinttól is igen kedvező, évi 9,65 százalékos az elérhető éves kamat. A pénzintézetnél emellett jóváírási akció is fut a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan, amelynél akár 80 ezer forint ajándékpénz is járhat a hitel mellé.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő 6 hónap, az éves kamat most 9,4 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint.

A kisebb összegű kölcsönök nyújtásában érdekelt Providentnél az új ügyfeleknek kínált Start Kölcsön éves kamata 12,43 százalék: itt a futamidő 19 hét, a hitelösszeg pedig 100 ezer és 300 ezer forint között mozoghat.

Kapcsolódó cikk Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel Újabb csúcsot döntött a 3 százalékos lakáshitel.

Három és fél éves mélyponton az átlagos kamat

Attól függetlenül, hogy a banki akcióknál nem látható érdemi változás, a Magyar Nemzeti Bank által kalkulált, szerződésekben szereplő átlagos kamatok tovább csökkentek tavaly a személyi kölcsönöknél – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila. 2025. novemberében 14,7 százalékon állt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat, ami amellett, hogy bő 1,7 százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, közel 3 és fél éves mélypontot is jelent.

Az átlagkamat fokozatos csökkenése mellett 2025. újabb rekordév volt a személyi kölcsönök piacán: az első tizenegy hónapban több mint 1031 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami már jóval meghaladta a 2024. egészében elért, 819 milliárdos csúcsot is. Közben az egy szerződésre jutó, átlagos összeg emelkedése is folytatódott a személyi kölcsönöknél: a múlt év első tizenegy hónapját figyelembe véve elérte a 3,17 millió forintot, ami majdnem egyötödével magasabb az egy évvel korábbi 2,66 milliónál.