6p
Személyes pénzügyek Hitel

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

mfor.hu

Nem hozott további kamatcsökkentéseket a személyi kölcsönöknél 2026. első hónapja. Jórészt a tavaly év végi kondíciókkal szaladtak neki az idei évnek a bankok.

Ezzel együtt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat tovább csökken az egyik legnépszerűbb lakossági finanszírozási terméknél, miközben a megkötött szerződések összegénél is sorban dőlnek a rekordok.

Változatlan kondíciókkal futottak neki az új évnek a bankok a személyi kölcsönöknél: ennek megfelelően a legkedvezőbb ajánlatok valamivel 9,5 százalék alatti, éves kamatról szólnak, miközben az egy számjegyű kamat eléréséhez több szolgáltatónál is legalább 3 millió forintos hitelösszeg, és havi 4-500 ezer forintos jövedelem szükséges – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Érdemes alaposan szemügyre venni a kondíciókat
Érdemes alaposan szemügyre venni a kondíciókat
Fotó: DepositPhotos.com

Nem maradt nagy mozgástér

„A múlt év második felében több bank is tovább csökkentette a személyi kölcsönök kamatait – illetve lazított az igénylési feltételeken –, ám úgy tűnik, hogy mostanra javarészt elfogyott a mozgástér, és ha a kamatkörnyezet változatlan marad, 9 és 11 százalék között stabilizálódnak az elérhető legkedvezőbb, éves kamatok” – emlékeztet a szakértő.

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint mindenesetre az árazási alapelvek változatlanok a személyi hiteleknél: így minél nagyobb az igényelt összeg, és a rendszeres, számlára érkező jövedelem, annál kedvezőbb kondíciókra számíthat az igénylő.

Az Erste személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől és 400 ezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már elérhető a 10 százalék alatti (9,89 százalékos) éves kamat. A legkedvezőbb, évi 9,69 százalékos kamat legalább 12 millió forint kölcsönösszegnél érhető el az Ersténél, ha az igénylő helyben vezetett számlájára érkező jövedelem eléri az 500 ezer forintot.

A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan. Az aktív számlahasználati kedvezmény kihasználásával, megfelelő nagyságú, a helyben vezetett számlára érkező jövedelem igazolásával évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat. A pénzintézet sztenderd konstrukciójánál 10 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, de a kínálatban szerepel zöld célokra fordítható változat is, ott 12 millió forint a felső határ.

Az OTP Bank november 17-től csökkentett a személyi kölcsönök egyes, alacsonyabb összegsávokhoz tartozó kamatain. Így például az OTP Személyi kölcsönnél a korábbi két, legkisebb hitelösszeg sávot összevonták: az 500 ezer és 1 999 999 forint közötti hitelekre eddig 22,99 százalék és 20,99 százalék volt a kamat, ami egységesen 19,99 százalékra csökkent. A 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban pedig a kamat egy százalékponttal, 17,99 százalékra mérséklődött. A 3,1 millió és 4 099 999 forint közötti sávban a kamat szintén 1 százalékponttal csökkent, így 16,99 százalék lett. A minősített fogyasztóbarát kölcsönnél a 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban 15,99, 3,1 millió és 7,099 millió forint között pedig 13,99 százalék az éves kamat.

A K&H kiemelt személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől jár a legkedvezőbb, 9,99 százalékos kamat, ha az ügyfél igazolható jövedelme eléri a 400 ezer forintot, és jogosult az átutalási kedvezményre is.

A Raiffeisen Banknál aktív számlahasználattal, és 450 ezer forintot elérő jövedelemmel 9,49 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, ugyanakkor már 3 milliós kölcsönösszegnél is 9,89 százalék az elérhető, legalacsonyabb kamat.

Az MBH Bank MBH Hajrá személyi kölcsönénél 400 ezer forintos, a banknál vezetett számlára érkező havi jövedelem és 5 millió forintos kölcsönösszeg is elég lehet a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.

A CIB Bank a legkedvezőbb, „A” minősítésű ügyfeleknek 9,41 százalékos kamattal is kínál személyi kölcsönt, ha annak összege eléri a 7 millió forintot, és az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A 3 millió és 7 millió forint közötti összegsávban 10,05 százalék a legkedvezőbb éves kamat.

Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél a lehetséges kamatkedvezményeket kihasználva akár 9,44 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri a 7 millió forintot, de már 3 millió forinttól is igen kedvező, évi 9,65 százalékos az elérhető éves kamat. A pénzintézetnél emellett jóváírási akció is fut a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan, amelynél akár 80 ezer forint ajándékpénz is járhat a hitel mellé.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő 6 hónap, az éves kamat most 9,4 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint.

A kisebb összegű kölcsönök nyújtásában érdekelt Providentnél az új ügyfeleknek kínált Start Kölcsön éves kamata 12,43 százalék: itt a futamidő 19 hét, a hitelösszeg pedig 100 ezer és 300 ezer forint között mozoghat.

Három és fél éves mélyponton az átlagos kamat

Attól függetlenül, hogy a banki akcióknál nem látható érdemi változás, a Magyar Nemzeti Bank által kalkulált, szerződésekben szereplő átlagos kamatok tovább csökkentek tavaly a személyi kölcsönöknél – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila. 2025. novemberében 14,7 százalékon állt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat, ami amellett, hogy bő 1,7 százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, közel 3 és fél éves mélypontot is jelent.

Az átlagkamat fokozatos csökkenése mellett 2025. újabb rekordév volt a személyi kölcsönök piacán: az első tizenegy hónapban több mint 1031 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami már jóval meghaladta a 2024. egészében elért, 819 milliárdos csúcsot is. Közben az egy szerződésre jutó, átlagos összeg emelkedése is folytatódott a személyi kölcsönöknél: a múlt év első tizenegy hónapját figyelembe véve elérte a 3,17 millió forintot, ami majdnem egyötödével magasabb az egy évvel korábbi 2,66 milliónál.


LAKÁSHITEL KALKULÁTOR
Számítsa ki, hogy a jelenlegi kamatok és költségek mellett hozzávetőlegesen mekkora törlesztőrészlettel kell számolnia, ha lakást szeretne vásárolni!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást

A közszolgálati támogatást kamatostul kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a feltételek.

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

Az átlag fölé kúszott a személyi hitel nagysága, a munkáshitel pedig legrosszabb hónapját zárta.

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Pár nap és kiderül, lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz: a Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó.

Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Közzétették a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168