Eldobja a pisztolyt a kutakon

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb. A Holtankoljak.hu portál adatai szerint a szerdán az autósok még az alábbi átlagárakkal találkozhatnak:

a 95-ös benzin ára 571 forint literenként, hat forinttal drágább, mint kedden,

a gázolaj pedig 600 forint literenként, aminek az ára szintén hat forinttal nőtt.

Az üzemanagyárak az amerikai-iráni háború következményeként emelkednek.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa laptársunk, a Klasszis Média csoportba tartozó Mfor.hu hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>