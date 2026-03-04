1p
Személyes pénzügyek Üzemanyagok

Eldobja a pisztolyt a kutakon

mfor.hu

Folytatódik az üzemanyagok drasztikus áremelkedése csütörtökön is.

Csütörtökön folytatódik az áremelkedés a hazai kutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb. A Holtankoljak.hu portál adatai szerint a szerdán az autósok még az alábbi átlagárakkal találkozhatnak:

  • a 95-ös benzin ára 571 forint literenként, hat forinttal drágább, mint kedden,
  • a gázolaj pedig 600 forint literenként, aminek az ára szintén hat forinttal nőtt. 

Az üzemanagyárak az amerikai-iráni háború következményeként emelkednek.

 A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa laptársunk, a Klasszis Média csoportba tartozó Mfor.hu hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

