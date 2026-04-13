2p
Személyes pénzügyek Adó Adóhatósági razziák, bírságok

Elfelejtette? Alig maradt ideje, hogy ezt befizesse a NAV-nak

mfor.hu

Telefonon is extra segítséget nyújt az érintett adózóknak az adóhivatal.

.A gépjárműadó esetében a befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meghosszabbított ügyelettel segít a gépjárműadó április 15-én esedékes befizetésében – hívta fel a figyelmet hétfőn a hivatal.

Ismertették, hogy a NAV Infóvonala a 1819-es számon április 13-tól 15-ig meghosszabbított ügyelettel, 18 óráig várja azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése ügyében kérnek segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ.

Ha valaki az adóösszegre kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg.

Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is – írták a közleményben. Hozzátették, akinek van elektronikus tárhelye, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal digitálisan küldte ki a határozatot, akinek nincs, vagy kizárta az e-kapcsolattartást, annak postán keresztül, papíron érkezik a dokumentum. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG