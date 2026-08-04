Valami elindult: egyre több bank lépi meg ezt

Friss elemzésében a hitelezéssel kapcsolatos fejleményekre hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés. Közölték: nem maradt magára az OTP a lakáshiteleknél a kamatcsökkentéssel, augusztustól újabb nagybank csatlakozott hozzá, és hamarosan mások is követhetik a példájukat.

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Bár a lakáshitelezés csaknem 80 százalékát még mindig az államilag támogatott, maximum 3 százalékos kamatú kölcsönök teszik ki,

a tisztán piaci hitelek ára is fontos.

A kedvezményekre nem jogosultak mellett a megemelkedett ingatlanárak miatt kiegészítésként azoknak is szüksége lehet rájuk, akik Otthon Startot vagy CSOK Pluszt vesznek fel.

A lakáshitelek árazását befolyásoló referenciakamatok tartós csökkenését követően július elején mozdultak meg a nem támogatott, lakáscélú jelzálogkölcsönök árai. Elsőként a legnagyobb piaci szereplő lépett.

Egyre kedvezőbbek a kaamatfeltételek, ráadásul még lehet folytatás

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Egyre több bank lép

OTP Bank július 1-jével 0,50 százalékponttal csökkentette a piaci alapú 1x1 Lakáshitel standard kamatát, a Zöld Lakáshitelek beépített kedvezményét pedig megduplázta. Emellett a kiemelt kedvezményhez szükséges jövedelmi korlátot 700 ezer forintról 400 ezer forintra szállította le, és megszüntette a teljes futamidőre vonatkozó szigorú havi ellenőrzést: ha az adós a futamidő elején felmutat 12 egymást követő, feltételeknek megfelelő hónapot, a kedvezmény véglegessé válik.

A megszerezhető kedvezmények mértékét emellett 0,25–2,00 százalék közé emelte, így a minimális ügyleti kamatszint 6,19 százalékra csökkent.

Lépett a MagNet Bank is: júliustól a belépési feltételeken szigorított, cserébe viszont lejjebb vitte a megszerezhető kamata minimum értékét.

Az Akciós MagNet Stabil Tízes minimális hitelösszegét 15-ről 20 millió forintra, a minimális elvárt jövedelmet pedig 500 ezerről 600 ezer forintra emelte.

Eltörölte viszont az elmaradt feltételek miatti 2 százalékos kamatemelést, helyette méltányosabb, havi 5-20 ezer forintos számlaforgalom-elmaradási díjat vezetett be. A kedvezményekkel elérhető legkisebb kamat a normál Stabil Tízesnél 5,70 százalékra, az Akciós változatnál 5,30 százalékra mérséklődött.

A lakáshitelek kamatcsökkentése most folytatódott: augusztus 1-től egy újabb nagybank tette olcsóbbá a kölcsöneit. A CIB a magasabb kedvezményi sávokban lejjebb faragta a kamatait a két legnépszerűbb lakáscélú jelzáloghitelénél. További részleteket itt talál a témában.