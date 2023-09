Elkezdődött a suliszezon, érdemes áttekinteni a megtakarításokat

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy szinte kivétel nélkül mindannyian megszenvedtük az elmúlt időszak váratlan eseményeit és szenvedjük el sajnos még mindig a nehezebbé vált gazdasági viszonyokat. Az ősz beköszöntével sem lett sokkal jobb a helyzet, különösen a családok számára – az iskoláskorú gyermekeket nevelő szülőknek most az iskolakezdés megnövekedett költségeinek fedezése okozhat fejtörést.

A mostanihoz hasonló nehéz gazdasági helyzetben felértékelődik az öngondoskodás szerepe. „Válságos időkben növekszik a fogyasztásban a tudatosság, komolyabb mértékben jelenik meg a vásárlások áttervezése vagy éppen a nemvásárlás, vagyis a korábbi vásárlási mennyiség csökkentése, a vásárlói kosár összetételének megváltoztatása” – véli Dr. Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar marketingprofesszora, trendkutató.

Szerinte kevésbé lehet a mának élni, el kell gondolkodni a döntések következményein, jövőbeni hatásukról. Az OTP Bank által 2022-ben elvégzett Öngondoskodási Index kutatás eredményei arra mutatnak rá, hogy ma a lakosság legalább 70-80 százalékának meg kell gondolnia a kiadásait, ez értelemszerűen növeli a tudatosságot a vásárlásokban, a jövő tervezésében, annak is szembe kell néznie a megváltozott gazdasági környezettel, aki ezt eddig inkább kerülni próbálta.

Érdemes kis összegekben is elkezdeni megtakarítani. Fotó: Depositphotos

„Nehezíti a helyzetet az is, hogy egyre több területen kell a háztartásoknak olyan nagyobb összegű, takarékosságot is igénylő kiadásokkal is számolniuk, amelyekre korábban alig vagy jóval kevesebbet költöttek. Gondolhatunk itt az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, a szülők, a gyerekek támogatására. Az öngondoskodás is egyre inkább a komolyabb megtakarítási célok közé tartozik, miután bizonytalannak tűnik az időskorban az állam határozott és kielégítő támogatása” – mondja Dr. Törőcsik Mária.

Kétségtelen ugyanakkor – emeli ki a szakértő -, hogy az azonnali jutalom ma fontosabb érték az embereknek, mint a halasztott, vagyis kevésbé vonzó a spórolás, takarékoskodás, a nagyobb célok miatti lemondás az adott esetben könnyebben elérhető élvezetről. Így csakis jól kialakított szolgáltatások, célba érő kommunikáció érhet el sikert a fogyasztóknál.

Ilyen az OTP InternetBankban és MobilBankban egyaránt elérhető új, digitális Persely funkció.

Egyszerre több Perselyt is nyithatunk, melyeket el is nevezhetünk, attól függően, mire gyűlik benne a pénz, illetve mindegyikhez meghatározhatunk külön célösszeget és dátumot is, ameddig gyűjteni szeretnénk benne. A funkció kitűnő lehetőség a takarékoskodásra, hiszen teljesen rugalmas: a Perselyből az adott cél elérése előtt részösszeget is kivehetünk vagy teljesen kiüríthetjük, illetve a Perselybe történő rendszeres pénzátvezetés összege is bármikor megváltoztatható. Amennyiben a beállított célösszeg, illetve dátum teljesült, ránk van bízva, hogy fel kívánjuk-e használni az összegyűlt összeget, vagy megtartjuk és további pénzösszegeket helyezünk el benne. Sőt, az OTP Bank még díjat sem számít fel a szolgáltatásért: a Perselyekbe, illetve a Perselyekből a kapcsolt bankszámlánkra történő, eseti és rendszeres átutalások díjmentesek.

Érdemes tehát kis összegekben is elkezdeni megtakarítani, rendszeresen félretéve, tartalékot képezve ugyanis nemcsak egy-egy váratlan helyzet jelentette pluszkiadással könnyebb szembenézni, de a mindennapok is tervezhetőbbé válnak, nem beszélve arról, hogy még a nehezebb gazdasági környezetben is könnyebben elérhetővé válhat egy-egy régóta dédelgetett cél is, például egy vágyott sporteszköz, egy régóta tervezett utazási cél vagy akár egy új konyhagép.

A Persely funkcióval pedig mindezt kényelmesen, digitálisan, akár otthonról egy karosszékben ülve, laptoppal az ölünkben is elkezdhetjük.

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletekről kérjük, tájékozódj az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.