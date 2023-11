Elkezdték felélni megtakarításaikat a magyarok

Vélhetően az elmúlt évben kialakult nehezebb, bizonytalan körülmények hatására csak minimálisan csökkent a megtakarítással rendelkezők és a hosszú távra tervezők aránya, derül ki az OTP Bank által idén 12. alkalommal elkészített Öngondoskodási Index kutatásból. Az eredmények szerint, a tavalyi évek emelkedése után az index értéke 37 ponton maradt, ami azt jelzi, hogy a korábbi időszakban tapasztalt növekedési tendencia megtorpant.

A bizonytalan helyzet hatására nőhet az öngondoskodás jelentősége (Fotó: Pixabay)

Ezzel egyidejűleg a tájékozottság terén pozitív változások is megfigyelhetők a lakosság körében: 35 százalékról 47 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik hallottak az öngondoskodásról, 30 százalékról 40 százalékra azoké, akik a médiából értesültek róla.

Olyan, mint az egészség

„Azt látjuk, hogy a megtakarítás a hazai lakosság számára egy kicsit olyan, mint az egészség. Akkor érezzük igazán a fontosságát, amikor hiányzik. Éppen ezért talán nem véletlen, hogy bár minimálisan csökkent a megtakarítással rendelkezők aránya, mégis nőtt azoknak a száma, akik fontosnak tartották volna, hogy rendelkezzenek váratlan helyzetre félretett pénzzel. Pedig az első lépés megtétele könnyebb, mint gondolnánk – nyilatkozta Takács Domokos, az OTP Bank bankkapcsolati területének ügyvezető igazgatója.

Az OTP Öngondoskodási Indexének eredményei alapján a nehezebb körülmények ellenére csak kevesek élték fel teljesen a megtakarításaikat. Összességében azonban még mindig elmondható, hogy 10-ből négy bankolónak semmilyen megtakarítása sincsen, akik pedig félretesznek, azok is inkább rövid távon gondolkoznak, a gyorsan felhasználható megtakarításokat preferálják.

A folyamat hátterében több tényező áll, elsősorban az, hogy a jelenlegi gazdasági környezetet és ebben a saját helyzetüket hosszú távon bizonytalanabbnak érzik a válaszadók. A lakosság jelentős része gondolja úgy, hogy bár stabil az anyagi helyzete, de kihívást jelent félretenni.

Az öngondoskodáshoz kapcsolódó sarkalatos pont a nyugdíj kérdése is. Az OTP Öngondoskodási Index adatai alapján továbbra is csak a lakosság 25 százaléka gondolja, hogy elegendő lesz az állami nyugdíj, ami enyhe csökkenés is a tavalyi értékhez (27 százalék) képest, mégis csak a megkérdezettek 11 százaléka rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással és csak 32 százalék tervez a jövőben nyugdíjas éveire félretenni.

„A sikeres nyugdíjcélú megtakarítások titka, hogy minél előbb érdemes belevágni, akár kisebb, de rendszeresen befizetett összegekkel. Azt tapasztaljuk, hogy azok a pénztártagjaink, akik belevágtak ebbe az öngondoskodási formába, azok ki is tartanak mellette” – mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Az egészség is befektetés és az Öngondoskodási Index eredményei alapján a hazai lakosság számára kiemelten fontos az egészséges életmód, és az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése. Az index eredményeit az OTP Egészségpénztár eredményei is visszaigazolják.