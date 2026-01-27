Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy ATM-jeink olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt. A rendszer működése helyreállt. A tévesen levont díjakat automatikusan visszautaljuk az érintettek számlájára. Az okozott kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük! - írta a honlapján az OTP Bank.

Az OTP Bank Magyarország legnagyobb ATM-hálózatát üzemelteti, amely közel 2000 automatából áll. Ezek egy része már készpénz befizetésére is alkalmas.