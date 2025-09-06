Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

A kormány az év eleji 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, de már most látható, hogy az idei átlagos infláció ennél nagyobb lesz, várhatóan 4,7 százalék, ezért a törvény szerint a különbség mértékéig jár a kompenzáció az időseknek. Amit novemberben kaphatnak kézhez. Sőt.

A szabályok szerint, ha a különbség meghaladja az 1 százalékpontot, akkor nemcsak egyösszegű kompenzációt kapnak a nyugdíjasok, hanem a nyugdíjak is emelkednek novembertől. Ez azt jelenti, hogy a novemberi és decemberi nyugdíjak már a megemelt összeggel érkeznek, és ez lesz az alapja a 2026-os nyugdíjemelésnek is.

A Pénzcentrum cikke szerint a nyugdíjkorrekció átlagosan 42 600 forintos juttatást jelent a nyugdíjasok számára, ami a költségvetésnek 105 milliárd forintos többletkiadást okoz – legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legújabb bejelentése szerint. Ám ez az összeg az egyének nyugdíjának függvényében változhat – hívja fel a figyelmet a lap.

Az átlagos öregségi nyugdíj júliusban 244 990 forint volt. Novemberben egyösszegben átlagosan 40 425 forint érkezhet (a megelőző 10 hónapra és a 13. havi nyugdíjra számolva), plusz novemberre és decemberre átlagosan 3 675 forinttal magasabb nyugdíjat kapnak a jogosultak.

És hogy havonta mennyi élelmiszer megvásárlására elegendő a nyugdíj, azt lapunk hétfőn megjelenő legfrissebb, a szeptember eleji állapotokat tükröző Mfor Nyugdíjas Árindex-felméréséből megtudhatja.