1p
Személyes pénzügyek Széchenyi Kártya

Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál

mfor.hu

Visszatér egy lehetőség.

Újra bevezetik a SZÉP-kártyákon lévő összegek hideg élelmiszerre történő felhasználásának lehetőségét – derül ki a kormány honlapjára felkerült friss jogszabálytervezetből.

A jogszabálytervezet értelmében újra előkerülhet a SZÉP-kártyákon lévő összegek hideg élelmiszerre történő felhasználásának lehetősége. A tervezet szerint a módosítás 2025. december 1. és 2026. április 30. között élne, és több üzlettípusban is felhasználhatóvá tenné a kártyákat, így például más üzletek mellett

  • bolti vegyes kiskereskedelmet;
  • zöldség és gyümölcs kiskereskedelmet;
  • hús- és húskészítmény kiskereskedelmet;

valamint pékáru- és édesség-kiskereskedelmet folytató boltokban is lehet velük vásárolni.

A tervezet szövege szerint a megvásárolható élelmiszerek körébe tartoznak az I-IV. áruosztályba tartozó termékek (élő állatok, állati termékek, növényi termékek, állat és növényi zsír vagy olaj, élelmiszerkészítmények) – ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket –, továbbá az V. áruosztályba tartozó termékek közül a só.

 

