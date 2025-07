Ennél a nagybanknál már biztosan lesz szeptembertől 3 százalékos lakáshitel

A jogszabálytervezet szerint a hitel legfeljebb 50 millió forintig vehető majd igénybe, maximum 25 éves futamidővel, és 100, illetve 150 millió forintos vételár alatti ingatlanokra fordítható. Az MBH Banknál elérhető hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre.

A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló jogszabálytervezet szerint 2025 szeptemberétől elérhető konstrukció 3 százalékos fix kamatozással, legfeljebb 50 millió forintos hitelösszeggel, maximum 25 éves futamidőre igényelhető, és olyan lakóingatlan – lakás vagy családi ház – vásárlására fordítható, amelynek vételára lakás esetén nem haladja meg a 100 millió, családi ház esetén pedig a 150 millió forintot, a négyzetméterár pedig legfeljebb 1,5 millió forint lehet.

Az igénylés további alapfeltétele, hogy a kérelmező korábban nem rendelkezett 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal lakóingatlanban, valamint legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony igazolása is szükséges. A program nem ír elő életkori korlátozást, és más állami lakástámogatásokkal is kombinálható.

Az MBH Bank megkezdte a felkészülést, és előminősítéssel segíti ügyfeleit

Az MBH Bank aktívan támogatja ügyfeleit abban, hogy teljeskörűen élhessenek a különböző kedvezményes hiteltermékek nyújtotta lehetőségekkel, ezért a bank megkezdte a felkészülést az Otthon Start Programhoz kapcsolódó hiteltermék folyósítására.

A hitelintézet már most lehetőséget nyújt hitel-előminősítésre, amely segíti az ügyfeleket abban, hogy pontos képet kapjanak hitelképességükről és a számukra elérhető maximális hitelösszegről. Emellett igényelhető az előzetes értékbecslés is, amely hasznos támogatást nyújt a megfelelő ingatlan kiválasztásában.

Az MBH Bank elemzése szerint a 18–39 éves korosztály – amely több mint 2,5 millió főt jelent– lehet az Otthon Start Program legfőbb célcsoportja. Jelenleg is magas azoknak a fiataloknak az aránya, akik első lakásvásárlás előtt állnak: Budapesten az új lakásvásárlók mintegy 26, míg vidéken 31 százaléka sorolható ebbe a kategóriába. A 3 százalékos kamattal kínált lakáshitel akár havi 240 ezer forintos törlesztőrészlet mellett is elérhető, ami versenyképes alternatívája lehet a bérlésnek – különösen annak fényében, hogy az átlagos fővárosi bérleti díjak jelenleg 250 ezer forint körül alakulnak. A konstrukció tehát a bérleti piacra is nyomást gyakorolhat, ami árcsökkenést eredményezhet.