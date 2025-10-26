Érdekes adat érkezett a magyarországi szegénységről – A hét ábrája

2024-ben az uniós lakosság 17,4 százaléka tartotta magát szegénynek – ez javulást jelent a 2023-as 19,1 százalékhoz képest – áll az Unió közös statisztikai hivatalának legfrissebb jelentésében.

A megjelent adatok a szubjektív szegénységre vonatkoznak, ez a mutató azt mutatja, hogy az emberek hogyan érzékelik saját anyagi és pénzügyi helyzetüket – azok esnek bele a kategóriába, akik arra a kérdésre, hogy mennyire tartják nehéznek a mindennapi megélhetést és a kiadások fedezését, azt a választ adták, hogy megterhelőnek érzik.

A legfrissebb A hét ábrájában a hazai adatot a régió más országaival, valamint az uniós átlaggal is összehasonlítottuk, több évre visszamenőleg, e szerint pedig úgy tűnik, hogy Magyarország is tudja tartani a lépést a javuló tendenciával a vélt szegénység tekintetében, és 2023 után ismét csökkenni kezdett az érintettek aránya. A vizsgált államok közül egyébként mindössze Csehországban nőtt a mutató 2024-ben.