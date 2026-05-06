Érdekli mennyi nyugdíjat kapnak a szomszéd településen – itt megnézheti

Térképre helyezték a Bankmonitor szakértői, hogy átlagosan hol mennyi öregségi nyugdíjat kapnak Magyarországon. Idehaza 2026 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj 260 993 forint volt. Tehát átlagosan ennyiből kell a nyugdíjasoknak gazdálkodni egy hónapban. De ez a szám önmagában nem mond sokat. Budapesten ebből az összegből érdemben kevesebb jön ki mint egy vidéki településen.
2026 januárjában a legmagasabb átlagos öregségi nyugdíjjal, 358 037 forinttal a Budapest XII. kerületiek büszkélkedhettek.
Ez 1,82-szer több mint amit a Kisteleki járásban fizetett a Magyar Államkincstár, ott átlagosan 196 242 forintot kaptak a nyugdíjasok. Tehát van bőven földrajzi egyenlőtlenség, ami a nyugdíjakat illeti – hívta fel a figyelmet az oldal. A térkép lentebb böngészhető.