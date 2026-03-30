1p
Személyes pénzügyek Állami támogatás

Érkezik a családi pótlék: a legtöbben húsvét előtt megkapják

mfor.hu

Hamarosan a számlákra utalják a gyemrekeseknek járó pénzösszeget.

A napokban újra megérkezik a családi pótlék összege az érintetteknél. Az együttállás most különösen azok esetében szerencsés, akik banki átutalással részesülnek a kifizetésből – írja a Profitline.hu. A hivatalos menetrend alapján 2026. április 1-jén indulnak az utalások, ami azért is kedvező, mert a húsvéti hosszú hétvége már április 3-án elkezdődik. Ez azt jelenti, hogy a családok jelentős része még az ünnepek előtt hozzájuthat az összeghez.

Ekkor érkezhet a számlára

A banki átutalások jellemzően gyorsan lezajlanak, ezért a támogatás sok esetben már április 2-án látható lehet a bankszámlákon.

Akik viszont postai kézbesítéssel kapják meg az ellátást, nekik valamivel hosszabb várakozással kell számolniuk. Náluk általában 2–4 munkanapon belül érkezik meg az összeg.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Feleannyi pluszpénzre számíthatnak a nyugdíjasok, mint várták

Feleannyi pluszpénzre számíthatnak a nyugdíjasok, mint várták

A vártnál jóval alacsonyabb lesz az idei gazdasági növekedés is, így nem lesz lehetőség a novemberi nyugdíjprémium kifizetésére. Az év második felében ismét meglóduló inflációs mutató miatt viszont nyugdíjkorrekciót fognak kapni idős honfitársaink. Ennek összege valószínűleg a várt nyugdíjprémium fele lesz.

Megfizethetetlenné válik? Elszabadult a repjegyek ára

Megfizethetetlenné válik? Elszabadult a repjegyek ára

Az iráni válság miatt sokszor hosszab bútvonaon kell repüljenek a pilóták. Ez persze önmagában is drágább.

Brutális visszaesés: alig veszünk fel készpénzt

Brutális visszaesés: alig veszünk fel készpénzt

Rekordon áll hazéánkban az üzemeltetett ATM-ek száma, de kérdés, hogy minek. Egyre kevesebb alkalommal használjuk a masinákat.

Ne hagyja veszni! Nyugdíjasként is járnak ezek az akár nagy pénzösszegek is

Ne hagyja veszni! Nyugdíjasként is járnak ezek az akár nagy pénzösszegek is

Néhány ezer forinttól milliókig is terjedhetnek a szóban forgó összegek.

Rekordnövekedés, folytatódó toborzás – mi történik a nyugdíjpénztáraknál?

Rekordnövekedés, folytatódó toborzás – mi történik a nyugdíjpénztáraknál?

Több mint a negyedével nőtt tavaly az önkéntes nyugdíjpénztári tagok által befizetett tagdíj összege, miközben a pénztárak által kezelt vagyon is új csúcsot ért el. Az új belépők száma is szépen nőtt a nyugdíjkasszáknál: ezzel együtt tavasszal is folytatódnak a belépést, illetve a befizetést ösztönző kampányok a pénztáraknál a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint.

Itt vannak az alacsony kamatok, most kell kiváltnai a korábbi hitelt?

Itt vannak az alacsony kamatok, most kell kiváltnai a korábbi hitelt?

Vannak azért buktatók is, de sokaknak érdemes lehet megfontolni.

Itt egy intő jel a magyar nyugdíjasoknak – A hét ábrája

Itt egy intő jel a magyar nyugdíjasoknak – A hét ábrája

Felemás a saját anyagi helyzet megítélése.

Technikai hiba az OTP-nél: nem tudnak pénzt küldeni az ügyfelek

Külső számlákra nem érkezik a pénz.

Március végén érkezik a rezsistop a gázszámlákban

Március végén érkezik a rezsistop a gázszámlákban

Hogyan jelenik meg a kedvezmény a gázszámlán?

Mastercard-felmérés: egyértelműen a mobilfizetés éve volt a tavalyi

A Mastercard ma közzétette a bankkártya használattal és attitűdökkel foglalkozó kutatásának eredményeit, amely immár 17 éve térképezi fel a magyar városi lakosság fizetési szokásait. A kutatás tapasztalatai szerint 2025-ben az elektronikus fizetési megoldások használata Magyarországon minden vizsgált szegmensben növekedett. A legjelentősebb előrelépés a mobilfizetés területén történt, de a felmérés szerint a digitalizáció új területeken is gyorsan terjed – például a közösségi közlekedésben vagy a SZÉP-kártya használatában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG