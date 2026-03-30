Érkezik a családi pótlék: a legtöbben húsvét előtt megkapják

A napokban újra megérkezik a családi pótlék összege az érintetteknél. Az együttállás most különösen azok esetében szerencsés, akik banki átutalással részesülnek a kifizetésből – írja a Profitline.hu. A hivatalos menetrend alapján 2026. április 1-jén indulnak az utalások, ami azért is kedvező, mert a húsvéti hosszú hétvége már április 3-án elkezdődik. Ez azt jelenti, hogy a családok jelentős része még az ünnepek előtt hozzájuthat az összeghez.

Ekkor érkezhet a számlára

A banki átutalások jellemzően gyorsan lezajlanak, ezért a támogatás sok esetben már április 2-án látható lehet a bankszámlákon.

Akik viszont postai kézbesítéssel kapják meg az ellátást, nekik valamivel hosszabb várakozással kell számolniuk. Náluk általában 2–4 munkanapon belül érkezik meg az összeg.