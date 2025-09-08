Erősen rajtolt az Otthon Start

Panyi Miklós úgy fogalmazott, „a hét nem szűkölködött a jó hírekben: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés”. Mint írta, az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan sem érkezett hír fennakadásról, ami nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra. Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat ezen a héten ismertetnek – számolt be a Kormany.hu.

A bankoktól és az ingatlankeresési adatokból kiderült, hogy az Otthon Start Program iránti érdeklődés országos. Panyi Miklós kiemelte, tizenegy vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylőből egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél. Három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. „Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy 50 millió forintos hitel esetén több mint 1 millió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik! Azt hallani a piacról, hogy lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is” - írta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank eltörölte a 10 százalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit, így az első lakást vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket 10 százalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy 30 millió forintos ingatlanhoz nem 6, hanem csak 3 millió forint önrész szükséges, egy 50 millió forintos ingatlan pedig 10 millió forint helyett már 5 millió forint önrésszel elérhető. Az Otthon Start a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul, ez pedig azoknak könnyebbség, akik majd csak később csatlakoznak a programhoz. héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, amit már több ezren letöltöttek – jegyezte meg.

Az államtitkár szerint további jó hír, hogy 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. Hozzátette, több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban.