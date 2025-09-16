Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Idén júliusban bruttó 693 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből. A nettó átlagkereset 479 500 forintot tett ki, ami 9,4 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakában regisztrált átlagkeresetet, míg a reálkereset 4,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – ismerteti a Bank360.

Ugyanakkor a nettó kereset mediánértéke változatlanul jelentős lemaradásban van az átlaghoz képest – júliusban 399 ezer forint volt, ami 10,7 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A Bank360 megvizsgálta, mekkora hitel felvételére lehetnek elegendők a jelenlegi bérek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen publikált adatai szerint 2025 júliusában bruttó 693 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 479 500 forintot tett ki ugyanezen időszakban. A nettó keresetek mediánértéke lényegesen alacsonyabb összeget, 399 ezer forintot tett ki idén júliusban.

Fotó: Depositphotos

Mekkora hitelre elég az átlagbér?

Az érvényes jegybanki főszabályok értelmében a jelenlegi átlagos nettó jövedelmet megkeresve maximum 239 750 forint havi törlesztőrészletet vállalhatnánk magunkra, míg a nettó mediánbér mellett ez az összeg 199 500 forint.

Előbbi esetben – 25 éves futamidővel számolva – durván 33,5 millió forint piaci hitel felvételére lennénk képesek a jelenlegi kamatkörnyezetben. Utóbbi, vagyis a mediánbér esetében durván a felvehető hitelösszeg mindössze 27,5 millió forint körül alakul, amennyiben itt is 25 éves futamidővel számolunk.

Természetesen az átlag és a medián esetében is nagyobb hitelösszegek felvételére van lehetőség, amennyiben az igénylő jogosult az Otthon Start Program 3 százalékos hitelére. Az átlagbérrel, illetve 25 éves futamidővel számolva akár a kedvezményes hitel maximális, 50 millió forintos hitelösszege is felvehető, aminek a törlesztőrészlete 237 ezer forint havonta. Ez közel 50%-kal magasabb kölcsönösszeget jelent, mint a piaci hitel esetében.

A nettó mediánbér és 25 éves futamidő esetén 42 millió forintos OSP-hitelt tudnánk magunkra vállalni. Ez ugyan viszonylag messze van a maximális 50 millió forinttól, ugyanakkor még így is közel 53 százalékkal magasabb a piaci feltételekkel felvehető 27,5 millió forintnál. Elmondható tehát, hogy akár átlagbérrel, akár mediánbérrel rendelkezünk, lényegesen nagyobb a mozgásterünk, amennyiben jogosultak vagyunk az Otthon Start lakáshitelre.

