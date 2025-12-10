7p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Személyes pénzügyek Bank

Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

mfor.hu

A bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, de utána díjemelés jöhet.

Ugyan a bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, a jövő év második felében várhatóan 4,6 százalékos emelés jöhet – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Véleménye szerint közben rengeteg ügyfél drágább számlacsomagban ragadt, így most is érdemes átnézni a januárban érkező díjértesítőket. Az alapszámla minimálbérhez kötött, maximális havi díja is emelkedik jövőre.

A bankszektor tavasszal vállalt díjemelési moratóriuma 2026. június 30-ig védi az ügyfeleket attól, hogy a pénzintézetek megemelhessék a bankszámlaköltségeket – erre a jogszabályok alapján idén maximum 3,7 százalékos mértékben – a 2024-es inflációs mértékig lett volna lehetőségük. “A moratórium lejárta után viszont a bankok várhatóan élnek majd az inflációkövető díjemelés lehetőségével, így a szokott időpontnál később ugyan, de jövőre is drágulhatnak a lakossági számlák” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Nézzük át alaposan az elénk tárt adatokat!
Nézzük át alaposan az elénk tárt adatokat!
Fotó: DepositPhotos.com

Az MNB várakozása szerint 2025-ben 4,6 százalék körül alakulhat a fogyasztói árindex, amely – a január közepén megismert végleges adatok után – a díjemelés felső határa lesz. Ugyanakkor – emeli ki Gergely Péter – annak ellenére sem biztos, hogy minden bank minden termékénél teljes egészében elmegy a falig, hogy a tavalyi emelés elmaradt – hiszen az üzletpolitikai célok, az ügyfélszerzés lehetősége sok mindent felülírhat. Ennek ellenére a szakértő úgy véli, hogy ha nem hosszabbítják meg a moratóriumot, a bankok zöme – a korábbi évekkel ellentétben – 2026-ban maximálisan kihasználja majd a lehetőségeit. Épp ezért lehet fontos – emeli ki –, hogy az ügyfelek valóban a legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot keressék meg.

Óriási különbségek láthatók a díjakban

„A lakossági számláknál vállalt moratórium semmiképp sem teszi feleslegessé a bankok által minden évben kötelezően január végéig megküldött éves díjértesítők alapos átnézését, ugyanis a díjemelés elmaradása mellett is óriási különbségek láthatók az ügyfelek költségei között” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve: sokan olyan számlacsomagban maradtak, ahol a bank által ingyen vagy minimális díjért kínált szolgáltatásokat nem veszik igénybe, miközben más díjtételek számukra indokolatlanul magasak voltak.

Gergely Péter szerint ilyen lehet az, amikor a számlához havi 1-3 ingyenes csoportos beszedési megbízás teljesítése tartozik, miközben az egyedi utalások díját más bankhoz (vagy akár az adott banknál más számlacsomagjához) képest magasabb költségen biztosítja az adott számlához a pénzintézet. De továbbra is rengetegen fizetnek üzenetenként 30–40 forintot az sms-értesítésekért, miközben a legtöbb bank már díjmentesen vagy néhány száz forintos havi díj ellenében korlátlan push-értesítést biztosít.

Mindezek miatt tehát továbbra is fontos, hogy áttekintsük banki profilunkat és a díjértesítő alapján megnézzük: jó banknál, jó számlacsomagban vagyunk-e. Ebben a BiztosDöntés.hu is segít bankszámla kalkulátorával, de az MNB megújult, hasonló szolgáltatása is segítség lehet.

A jövő év közepéig díjmentes maradhat az alapszámla

Az alapszámla külön kategória, itt ugyanis más a díjszabás alapja: ennek a konstrukciónak a havi díja a mindenkori minimálbérhez kötött, annak 0,5 százaléka lehet. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben a jogszabály alapján legfeljebb 1 344 forint/hó lehetett – köszönhetően a január 1-től érvényes, 9 százalékos minimálbér-emelésnek.

A pénzintézetek azonban a Magyar Nemzeti Bankkal külön megállapodást is kötöttek: az alapszámlát mindaddig 0 forintos díjon biztosítják, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem tér vissza a jegybanki toleranciasávba, azaz 4 százalék alá. Az MNB inflációs előrejelzése szerint ez 2026 januárjára várható.

Miután a jogszabály az ügyfelek számára kedvezőtlen változások esetén – márpedig a számladíjak emelése ebbe a körbe tartozik – azt írja elő, hogy az ügyfelet a változás előtt 60 nappal értesíteni kell, ezért a bankok először 2026 májusában állíthatnák újra fizetősre – egyelőre a 2025-ös árszintre – az alapszámlát.

A friss bérmegállapodás szerint ugyanakkor 2026-ban 11 százalékkal nő a minimálbér: miután az alapszámla díja ehhez kötött, a maximális díj is automatikusan ennyivel emelkedik majd. Ennek nyomán a jelenlegi, 1 344 forintos maximális havi díj 1 492 forintra nőhet majd.

A bankszámla költségeire is figyeljünk!
A bankszámla költségeire is figyeljünk!
Fotó: DepositPhotos.com

Új ügyfélnek lenni továbbra is nagyon jó a bankoknál

A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátora szerint az új ügyfeleket változatlanul több eszközzel is csábítják a bankok: ezek között a számlanyitásért cserébe adott egyszeri jóváírás éppúgy elterjedt elemnek tekinthető, mint az első évben elengedett bankkártyadíj, vagy az elektronikus utalásokhoz adott kedvezmények.

Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik 2025. december 31-ig újonnan nyitnak online csatornán bankszámlát a megadott díjcsomagok egyikét választva. A jóváírás feltételekhez kötött, így például bankkártyát szükséges a számlához igényelni, amit digitalizálni is kell.

Gránit Banknál most szintén 40 ezer forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát. Az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 ezer forint jóváírás jár. Az ajándékpénznek a Gránit Banknál is vannak feltételei, így például a számlára érkező jóváírás, az eBank aktiválása, illetve a pozitív marketing nyilatkozat is.

MagNet Bank október elsejétől újította meg lakossági számlacsomagjait, amelyek kizárólag új ügyfeleknek szólnak. Ezek közül a MagMax számlacsomag jelenti a csúcsot: ennél 990 forint havi számlavezetési díjért minden elektronikus utalásnál csak a tranzakciós illetéket számítják fel költségként, ám ehhez az is kell, hogy havi legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen a számlára, vagy az átlagos látra szóló egyenleg minimum egymillió forint legyen.

Az OTP Banknál újonnan számlát nyitók a 2026. január 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A kedvezmény néhány kivétellel minden számlacsomagra vonatkozik. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő 45 napon belül igényeljen Persely funkciót és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 ezer forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketing megkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba.

Az MBH Banknál számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A feltételek közé tartozik, hogy az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni a pénzintézetnél, miközben az is szükséges, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 ezer forint összegben.

Az UniCredit Banknál 35 ezer forint jóváírás járhat az új lakossági folyószámla nyitásáért cserébe: a feltételek között itt is szerepel az online számlanyitás, a jövedelem érkeztetése, a betéti kártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése is.

K&H akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében indítja el.

CIB Banknál a CIB Eco számlacsomag havi díja nulla forint is lehet, ha a számlára érkező havi jóváírás összege eléri vagy meghaladja a nettó minimálbért. Elengedik emellett a számlához tartozó bankkártya éves díját is, és akciós jelleggel díjmentes a belföldi elektronikus utalások 50 ezer forintot meg nem haladó része is.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek a 2026-os autópálya-matricák.

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok csak nagyobb erőfeszítés árán tudnak félretenni és számlák befizetéskor is gyakrabban ütköznek anyagi korlátokba, mint a régió más országaiban – derül ki az Intrum legfrissebb kutatásából.

Megugrott a használt iPhone-ok eladása a Magyar Telekomnál

2 évvel ezelőtti indulása óta már 30 ezernél is több felújított készüléket vásároltak a Magyar Telekom ügyfelei. A vállalat portfóliójában az összes online értékesített mobil 10 százaléka felújított. A felújított készülékek vásárlása mellett folyamatosan nő a népszerűsége a Telekom és a Recommerce közös online platformjának is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. Ezzel a megoldással a januári indulás óta több mint 75 millió forintnyi eszközt adtak el az ügyfelek.

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatalokért folyó versenyből, már sehol nem érhető el jóváírás a Munkáshitel igénylések mellé.

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Az adótartozással rendelkezők érintettek.

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Egyre előrelátóbbak a fiatalok is.

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Olcsóbb lesz a tankolás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168