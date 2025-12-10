Erre számíthatunk a bankszámlák jövő évi díjainál

Ugyan a bankok önkéntes moratóriuma 2026 júniusáig befagyasztotta a lakossági számlák díjait, a jövő év második felében várhatóan 4,6 százalékos emelés jöhet – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Véleménye szerint közben rengeteg ügyfél drágább számlacsomagban ragadt, így most is érdemes átnézni a januárban érkező díjértesítőket. Az alapszámla minimálbérhez kötött, maximális havi díja is emelkedik jövőre.

A bankszektor tavasszal vállalt díjemelési moratóriuma 2026. június 30-ig védi az ügyfeleket attól, hogy a pénzintézetek megemelhessék a bankszámlaköltségeket – erre a jogszabályok alapján idén maximum 3,7 százalékos mértékben – a 2024-es inflációs mértékig lett volna lehetőségük. “A moratórium lejárta után viszont a bankok várhatóan élnek majd az inflációkövető díjemelés lehetőségével, így a szokott időpontnál később ugyan, de jövőre is drágulhatnak a lakossági számlák” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az MNB várakozása szerint 2025-ben 4,6 százalék körül alakulhat a fogyasztói árindex, amely – a január közepén megismert végleges adatok után – a díjemelés felső határa lesz. Ugyanakkor – emeli ki Gergely Péter – annak ellenére sem biztos, hogy minden bank minden termékénél teljes egészében elmegy a falig, hogy a tavalyi emelés elmaradt – hiszen az üzletpolitikai célok, az ügyfélszerzés lehetősége sok mindent felülírhat. Ennek ellenére a szakértő úgy véli, hogy ha nem hosszabbítják meg a moratóriumot, a bankok zöme – a korábbi évekkel ellentétben – 2026-ban maximálisan kihasználja majd a lehetőségeit. Épp ezért lehet fontos – emeli ki –, hogy az ügyfelek valóban a legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot keressék meg.

Óriási különbségek láthatók a díjakban

„A lakossági számláknál vállalt moratórium semmiképp sem teszi feleslegessé a bankok által minden évben kötelezően január végéig megküldött éves díjértesítők alapos átnézését, ugyanis a díjemelés elmaradása mellett is óriási különbségek láthatók az ügyfelek költségei között” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve: sokan olyan számlacsomagban maradtak, ahol a bank által ingyen vagy minimális díjért kínált szolgáltatásokat nem veszik igénybe, miközben más díjtételek számukra indokolatlanul magasak voltak.

Gergely Péter szerint ilyen lehet az, amikor a számlához havi 1-3 ingyenes csoportos beszedési megbízás teljesítése tartozik, miközben az egyedi utalások díját más bankhoz (vagy akár az adott banknál más számlacsomagjához) képest magasabb költségen biztosítja az adott számlához a pénzintézet. De továbbra is rengetegen fizetnek üzenetenként 30–40 forintot az sms-értesítésekért, miközben a legtöbb bank már díjmentesen vagy néhány száz forintos havi díj ellenében korlátlan push-értesítést biztosít.

Mindezek miatt tehát továbbra is fontos, hogy áttekintsük banki profilunkat és a díjértesítő alapján megnézzük: jó banknál, jó számlacsomagban vagyunk-e. Ebben a BiztosDöntés.hu is segít bankszámla kalkulátorával, de az MNB megújult, hasonló szolgáltatása is segítség lehet.

A jövő év közepéig díjmentes maradhat az alapszámla

Az alapszámla külön kategória, itt ugyanis más a díjszabás alapja: ennek a konstrukciónak a havi díja a mindenkori minimálbérhez kötött, annak 0,5 százaléka lehet. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben a jogszabály alapján legfeljebb 1 344 forint/hó lehetett – köszönhetően a január 1-től érvényes, 9 százalékos minimálbér-emelésnek.

A pénzintézetek azonban a Magyar Nemzeti Bankkal külön megállapodást is kötöttek: az alapszámlát mindaddig 0 forintos díjon biztosítják, amíg az infláció három egymást követő hónapban nem tér vissza a jegybanki toleranciasávba, azaz 4 százalék alá. Az MNB inflációs előrejelzése szerint ez 2026 januárjára várható.

Miután a jogszabály az ügyfelek számára kedvezőtlen változások esetén – márpedig a számladíjak emelése ebbe a körbe tartozik – azt írja elő, hogy az ügyfelet a változás előtt 60 nappal értesíteni kell, ezért a bankok először 2026 májusában állíthatnák újra fizetősre – egyelőre a 2025-ös árszintre – az alapszámlát.

A friss bérmegállapodás szerint ugyanakkor 2026-ban 11 százalékkal nő a minimálbér: miután az alapszámla díja ehhez kötött, a maximális díj is automatikusan ennyivel emelkedik majd. Ennek nyomán a jelenlegi, 1 344 forintos maximális havi díj 1 492 forintra nőhet majd.

Új ügyfélnek lenni továbbra is nagyon jó a bankoknál

A BiztosDöntés.hu bankszámla kalkulátora szerint az új ügyfeleket változatlanul több eszközzel is csábítják a bankok: ezek között a számlanyitásért cserébe adott egyszeri jóváírás éppúgy elterjedt elemnek tekinthető, mint az első évben elengedett bankkártyadíj, vagy az elektronikus utalásokhoz adott kedvezmények.

A Erste 40 ezer forint díjkedvezményt ad azoknak, akik 2025. december 31-ig újonnan nyitnak online csatornán bankszámlát a megadott díjcsomagok egyikét választva. A jóváírás feltételekhez kötött, így például bankkártyát szükséges a számlához igényelni, amit digitalizálni is kell.

A Gránit Banknál most szintén 40 ezer forint a számlanyitási bónusz, ha az új ügyfél szelfivel nyit számlát. Az ajánlókódos számlanyitásért pedig további 20 ezer forint jóváírás jár. Az ajándékpénznek a Gránit Banknál is vannak feltételei, így például a számlára érkező jóváírás, az eBank aktiválása, illetve a pozitív marketing nyilatkozat is.

A MagNet Bank október elsejétől újította meg lakossági számlacsomagjait, amelyek kizárólag új ügyfeleknek szólnak. Ezek közül a MagMax számlacsomag jelenti a csúcsot: ennél 990 forint havi számlavezetési díjért minden elektronikus utalásnál csak a tranzakciós illetéket számítják fel költségként, ám ehhez az is kell, hogy havi legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen a számlára, vagy az átlagos látra szóló egyenleg minimum egymillió forint legyen.

Az OTP Banknál újonnan számlát nyitók a 2026. január 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, amit szabadon felhasználhatnak. A kedvezmény néhány kivétellel minden számlacsomagra vonatkozik. A jóváírás feltétele, hogy az új ügyfél a számlanyitást követő 45 napon belül igényeljen Persely funkciót és legalább 10 alkalommal, összesen minimum 100 ezer forint értékben vásároljon a bankkártyájával. A jóváírás mellett azok az új ügyfelek, akik nyilatkoznak a marketing megkeresésekhez való hozzájárulásról, és regisztrálnak a MobilBank alkalmazásba, 9 havi RTL+ Premium előfizetést kaphatnak ajándékba.

Az MBH Banknál számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. A feltételek közé tartozik, hogy az év végéig kell új ügyfélként számlát nyitni a pénzintézetnél, miközben az is szükséges, hogy az ügyfél a bankhoz utaltassa a jövedelmét a számlanyitást követő második hónap végéig, legalább 350 ezer forint összegben.

Az UniCredit Banknál 35 ezer forint jóváírás járhat az új lakossági folyószámla nyitásáért cserébe: a feltételek között itt is szerepel az online számlanyitás, a jövedelem érkeztetése, a betéti kártya és a mobilbanki szolgáltatás igénylése is.

A K&H akciójában 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár azoknak a számlát nyitó, új ügyfeleknek, akik teljesítik a kért feltételeket. Az ügyfél további 20 ezer forintot kaphat, ha a bankváltási folyamatot az ügyfélpontok bármelyikében indítja el.

A CIB Banknál a CIB Eco számlacsomag havi díja nulla forint is lehet, ha a számlára érkező havi jóváírás összege eléri vagy meghaladja a nettó minimálbért. Elengedik emellett a számlához tartozó bankkártya éves díját is, és akciós jelleggel díjmentes a belföldi elektronikus utalások 50 ezer forintot meg nem haladó része is.