Már az Erste is kínál kedvezményes kamatozású Otthonfelújítási kölcsönt

A kormány a napokban bejelentette, hogy az Otthonfelújítási támogatást kiterjesztik a nyugdíjasokra is. Erről még nem ismertek a részletek, de ez egy újabb lökést adhat a támogatásnak, illetve a támogatott hitelnek is.

A minimálisan elvárt jövedelemnél látható eltérés pedig már nagyon is lényeges lehet a hiteligénylők számára, hiszen nem mindegy, hogy nettó 120 ezer forint, vagy 193 382 forint az elvárt fizetés. Természetesen az egyes banki bírálati gyakorlatok között is komoly különbség lehet, ezekről azonban még nincs pontos információ.

Az Otthonfelújítási támogatás 2025. január elsejével újraindult. A kedvezmény keretében az otthonukat korszerűsítők visszakaphatják a munkálatok költségének a felét, legfeljebb 3 millió forintot. A támogatás utólagos, a munkálatok tényleges előfinanszírozására is indult egy kedvezményes kölcsön február elsejével. Banki hitelről van szó, vagyis a jogszabályi lehetőség mellett a pénzintézeteknek is fel kell venniük a termékpalettára a kérdéses konstrukciót — közölte a Bankmonitor.

