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Személyes pénzügyek A Pénz Befektetés

Esztelen pénzek – már a szakértők is rég láttak olyat, ami a dúsgazdagok vagyonával történt

mfor.hu

Nem akármilyen a változás üteme.

A globális vagyon 2017 óta a legnagyobb ütemben nőtt tavaly, amikor már a harmadik egymást követő évben jegyeztek fel bővülést – áll az UBS svájci bank 17. alkalommal bemutatott Globális vagyonjelentésében.

A globális személyes vagyon

10,8 százalékkal nőtt dollárban számítva.

A növekedés üteme jelentősen meghaladta a 2024. évi 4,6 százalékos és a 2023. évi 4,2 százalékos emelkedést – áll a bank honlapján.

Európában is látványos a sebesség

A vagyonnövekedés Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMEA) volt a leglátványosabb, 17,5 százalékos, majd Amerika következett 8,5 százalékkal, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térség 5,9 százalékos bővüléssel.

A regionális különbségek részben az árfolyammozgásokkal vannak összefüggésben, a dollár leértékelődése fölerősítette a vagyon növekedését az Egyesült Államokon kívül.

  • Az egy felnőttre jutó vagyont tekintve Svájc állt az élen, 910 382 dollárral, amelyet az Egyesült Államok követett 696 277 dollárral, Luxembourg pedig 654 732 dollárral.

Medián alapon számítva a listavezető Luxembourg volt tavaly 394 005 dollárral, majd Belgium következett 277 166 dollárral, illetve Ausztrália 210 783 dollárral. A dollárban számított milliomosok száma 1,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, tavaly csaknem 1 millió új dollármilliomosa lett a világnak, naponta 2600-zal gyarapodott a számuk.

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