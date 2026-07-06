Esztelen pénzek – már a szakértők is rég láttak olyat, ami a dúsgazdagok vagyonával történt

A globális vagyon 2017 óta a legnagyobb ütemben nőtt tavaly, amikor már a harmadik egymást követő évben jegyeztek fel bővülést – áll az UBS svájci bank 17. alkalommal bemutatott Globális vagyonjelentésében.

A globális személyes vagyon

10,8 százalékkal nőtt dollárban számítva.

A növekedés üteme jelentősen meghaladta a 2024. évi 4,6 százalékos és a 2023. évi 4,2 százalékos emelkedést – áll a bank honlapján.

Európában is látványos a sebesség

A vagyonnövekedés Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMEA) volt a leglátványosabb, 17,5 százalékos, majd Amerika következett 8,5 százalékkal, illetve az ázsiai és csendes-óceáni térség 5,9 százalékos bővüléssel.

A regionális különbségek részben az árfolyammozgásokkal vannak összefüggésben, a dollár leértékelődése fölerősítette a vagyon növekedését az Egyesült Államokon kívül.

Az egy felnőttre jutó vagyont tekintve Svájc állt az élen, 910 382 dollárral, amelyet az Egyesült Államok követett 696 277 dollárral, Luxembourg pedig 654 732 dollárral.

Medián alapon számítva a listavezető Luxembourg volt tavaly 394 005 dollárral, majd Belgium következett 277 166 dollárral, illetve Ausztrália 210 783 dollárral. A dollárban számított milliomosok száma 1,5 százalékkal nőtt 2024-hez képest, tavaly csaknem 1 millió új dollármilliomosa lett a világnak, naponta 2600-zal gyarapodott a számuk.