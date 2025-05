Ettől nem lesznek boldogok a devizakárosultak

A Demokratikus Koalíció frakciója támogatta, hogy az ügyben egy vizsgálóbizottságot állítsanak fel, sőt a DK egy törvényjavaslatot is benyújtott, amely érvénytelenítené a devizahiteles szerződéseket, a Fidesz azonban mindkét javaslatot leszavazta. A DK ennek ellenére tovább harcol a devizakárosultakért – jelentette ki Varju László a sajtótájékoztatón, amelyről az MTI számolt be.

Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője az Igazságügyi Bizottság ülése után jelentkezett be élőben a Parlamentből a devizakárosultak ügyében. A témát a bizottság nem volt hajlandó napirendre venni, a Fidesz azt is leszavazta, hogy az ügyben a bizottság szakértőket hallgasson meg, például Marczingós László ügyvédet.

