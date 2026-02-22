Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Munkabért kizárólag forintban lehet megállapítani és kifizetni. Ez kógens, tehát ettől a felek egyező akarattal sem térhetnek el a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezése szerint. Ugyanakkor a 154. § (1) bekezdés alapján kivételt képez az az eset, ha arra jogszabály felhatalmazást ad, vagy a munkavállaló a külföldön történő munkavégzés ellenértékeként kapja a munkabért. Utóbbi esetben a munkabér megállapítható a külföldön történő munkavégzés helye szerinti külföldi pénznemben – írta a szakártő az Adózóna.hu oldal szerint..

Azaz, ha egy munkavállaló például kiküldetés keretében néhány napig vagy hónapig vagy akár tartósan Németországban dolgozik, abban az esetben írásban megállapodhat a munkáltatóval abban, hogy euróban kapja a munkabérét. Azaz nincs akadálya a tervezett eljárásnak.

A teljesség kedvéért utalni kívánok arra is, hogy a vezető állású munkavállaló esetén is érvényes azon megállapodás, mely értelmében például az ügyvezető munkabérét euróban állapítják meg a felek.