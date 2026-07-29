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Személyes pénzügyek Fizetések Intrum (Intrum Justitia Zrt.)

Évek óta nem látott jó hír jött a magyarok pénztárcájáról

mfor.hu

Javult a fizetőképesség.

2026 második negyedévében 25,4 pontra emelkedett a magyarok fizetőképességét mérő Intrum fizetőképességi index, amit elsősorban a reáljövedelmek emelkedése, a belső kereslet élénkülése és az év első felében meghozott jövedelemnövelő intézkedések támogattak.

A látványos növekedés a választás utáni két hónapban történt, a májusi 29,5 és a júniusi 27,8 pontos értékek alakulásából is a fogyasztói bizalom jelentős javulására lehet következtetni. 2026 harmadik negyedévére az Intrum és a Gazdaságkutató Intézet a fizetőképesség stabilizálódását, vagy mérsékelt korrekcióját valószínűsíti.

Az Intrum fizetőképességi index alakulása, 2010-2026 (havi adatok)
Az Intrum fizetőképességi index alakulása, 2010-2026 (havi adatok)

A növekedés hajtóereje a belső kereslet

A magyar gazdaság hosszú idő után 2026 első negyedévében jobban teljesített az előző évek stagnálásközeli időszakánál. A GDP volumene éves és kiigazított alapon egyaránt 1,7 százalékkal emelkedett, az előző negyedévhez képest pedig 0,8 százalékos bővülés következett be. Termelési oldalról a növekedés elsősorban a szolgáltatásokhoz kötődött, amelyek hozzáadott értéke 2,3 százalékkal bővült. A beruházások stagnálása, az építőipar gyengesége, valamint az export visszaesése azonban arra utal, hogy az élénkülés még nem tekinthető széles bázisúnak.

A gazdasági növekedéshez legnagyobb mértékben a háztartások fogyasztása járult hozzá, mely 5 százalékkal nőtt az előző negyedévben. A belső kereslet javulásában az erős reálbér-dinamikának és a mérséklődő inflációnak is nagy szerepe volt, utóbbi már csak 1,7 százalékos emelkedést mutatott júniusban éves alapon.

Az MNB júniusi előrejelzése 2026 egészére 2 százalékos GDP-növekedéssel számol, amelynek fő forrása továbbra is a háztartási fogyasztás marad, miközben a beruházások élénkülése és az uniós források reálgazdasági hatása várhatóan csak fokozatosan jelenik majd meg. A biztató kilátások ellenére a költségvetés helyreállításának szükségessége és az esetleges energiaár- és árfolyamsokkok szűkítik a gazdaságpolitika mozgásterét. Emellett a német ipar visszafogott teljesítménye, a geopolitikai feszültségek és a gyenge külső kereslet is kockázatot rejthetnek magukban.

Rekordalacsony szinten a késedelmes hitelállomány

A lakossági hitelportfólió minősége is rendkívül kedvező, a késedelmes piaci kamatozású lakáshitelek állománya historikusan alacsony szintre mérséklődött az első negyedévben. A 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek állománya 16,9 milliárd forintra csökkent, ami 95 százalékos visszaesést jelent a 2015 harmadik negyedévi, 349,5 milliárd forintos csúcsról.

A nemteljesítő hitelek aránya pedig 2026 első negyedévében 1,6 százalékon szintén történelmi mélypont közelében alakult. A javulást a háztartások megnövekedett fizetési teljesítménye mellett a banki portfóliótisztítások és a korábbi védőintézkedések is nagyban elősegítették. A kedvezőbb inflációs és pénzpiaci helyzet júniusban már azt is lehetővé tette, hogy az MNB 6 százalékra csökkentse az alapkamatot, és azóta újabb óvatos lazítással 5,75 százalékra mérsékelje azt. A jegybanki kamatcsökkentés azonban csak fokozatosan épül majd be a lakossági hitelkamatokba.

A kilátások összességében nem kockázatmentesek, a háztartási hitelállomány 2026 márciusában éves alapon 17,3 százalékkal, az új szerződéskötések értéke pedig 54 százalékkal bővült, miközben a piaci finanszírozás továbbra is drága. Így egy újabb inflációs vagy energiaár-sokk, a munkaerőpiac romlása, illetve egyes átmeneti védőintézkedések kivezetése elsősorban az alacsonyabb tartalékokkal és magasabb törlesztési terhekkel rendelkező háztartások körében növelheti a késedelmeket.

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