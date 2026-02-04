Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

2p
Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítésidíj-támogatás, 2026-ban is nyitott a lehetőség a kérelmek beadására a pályázati követelményeknek megfelelően, és a keret kimerüléséig – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) szerdán az MTI-vel.

A 2024 őszén indult „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének célzott támogatása” című projekthez a magyar kormány az Európai Unió támogatásával vissza nem térítendő támogatást biztosít 6,6 milliárd forint összegben, valamint további 6,653 milliárd forint hazai költségvetési forrást ad a nagymértékű érdeklődésre tekintettel.

Az újból munkába álló szülőknek jön jól
A projektben vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik a munkaerőpiacra visszatérésük érdekében gyermeküket bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezik el a munkavégzésük idejére – írták a közleményben.

A projektet lebonyolító Magyar Államkincstárhoz 2025 decemberéig több mint 18 000 támogatási kérelem érkezett, valamint több mint 14 ezer kisgyermeket nevelő szülő részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában, közülük a 4 legkevésbé fejlett régió területén több mint 8000 család részesült támogatásban – tájékoztatott a MÁK.

