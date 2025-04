Ez az ön pénztárcájának sem mindegy: sokakat érintő változtatást dobott be a kormány

Elképzelhető, hogy egyeseknek havi 150 ezer forintnál több készpénzre van szükségük. Nekik az ATM limitek mellett a készpénzfelvételi díjakat is figyelni kell. Jó hír, hogy egyes számlacsomagok esetében a jogszabályi ingyenességen felül is biztosítanak díjmentes készpénzfelvételt.

Alapvetően a 75 ezer forintos limitösszeg mellett a számlatulajdonosok két megbízás keretében hozzájuthatnak 150 ezer forinthoz. Ezzel kihasználható a kérdéses ATM-eknél is a jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel .

Elsőre nem tűnik durvának ez az előírás, hiszen a legtöbb esetben nem vesznek fel a számlatulajdonosok egy tételben ekkora összeget. Ha mégis, akkor pedig számos esetben a bankautomatából jelenleg is kivehető a szükséges összeg.

2025. április elsején benyújtották a törvényjavaslatot , amely alapján minden magyar településen üzemeltetni kell bankautomtatát. A Bankmonitor szakértőinek feltűnt a jogszabályban a készpénzfelvétel limitösszegére vonatkozó előírás is.

A napokban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely alapján minden településen ATM-nek kell lennie. A jogszabálytervezet ugyanakkor az egy művelettel felvehető maximális összeg nagyságát is megváltoztatja.

