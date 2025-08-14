2p
Ez fájni fog a szülőknek: drágulnak az iskolai menzák

mfor.hu

Ősztől 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.

Nagy eltérésekkel, de minden iskolai menza díja emelkedik idén ősztől, a tanév végihez képest magasabb összeget mutatnak a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjak – tudta meg a Népszava.

Adatok – szintén nagy árkülönbségeket mutatva – csak az előző tanévről vannak, akkor 600-1200 forint között volt a napi ár. Az újabb áremelkedést a jelentősen megdrágult energia is indokolja, megugrott például a gáz ára, és vannak vállalkozások, akiknek nem mindig van választási lehetőségük a tarifákat illetően – írja a lap.

Mennyibe kerül? Mi kerül bele?
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Minden költségelem infláció feletti mértékben emelkedett a közétkeztetési cégeknél, nemcsak az energiára és az élelmiszerek beszerzésére, hanem a munkabérre is jóval többet kell kigazdálkodni – mondta a Népszavának Sáfár Ferenc, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (Vimosz) közösségi étkeztetési szekciójának vezetője.

Az ágazatban aggasztó a munkaerőhiány és az elvándorlás, 10 százalék körüli béremelésre volt szükség, hogy a még meglévő, és rendkívül nehezen pótolható és értékes dolgozókat megtartsák – tette hozzá.

Ágazati szinten csak szeptember végén, inkább majd októberben lesz átfogó kép arról, hogy mennyivel drágult összességében, illetve átlagosan a szolgáltatások díja, és hogy mennyivel fizetnek többet a gyerek menzájáért a szülők. Ez utóbbi ugyanis a helyi önkormányzatoktól is függ, hogy mennyit tudnak és akarnak átvállalni a költségekből a szülőktől. Ez lehet a teljes ár 20-50 százaléka, bizonyos esetekben 100 százalék és van, ahol a nyersanyagköltséget hárítják át a szülőkre.

A közétkeztetők igyekeznek óvatosan árazni, szerződésmódosítás nélkül évente egyszer van lehetőség árat emelni.

