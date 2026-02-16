2p

Ezeknek a banki ügyfeleknek fájhat a fejük

mfor.hu

Sorra érkeznek a fájdalmas bejelentések a pénzintézetektől.

Egymás után jelentik be a bankok az inflációs díjemeléseket a vállalkozói számlacsomagoknál. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint az UniCredit Bankkal már ötre emelkedett azoknak a szolgáltatóknak a száma, amelyeknél hamarosan a tavalyi inflációval drágábban bankolhatnak a vállalkozások. Az OTP Bank ugyanakkor egyelőre eltekint a mikrovállalkozói számlák díjemelésétől. A lakosság egyelőre mentesül a díjemelésektől, bár az alapszámla havidíj-mentessége megszűnik.

A kilenc hazai nagybank közül már öt szolgáltató tett közzé éves inflációs díjemelést. Az OTP Bank viszont azt közölte, hogy a mikrovállalkozói díjaknak és költségeknek a 2025. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével történő automatikus módosításától 2026. február 15-től eltekint, azonban fenntartja a jogot, hogy ezt a nem érvényesített automatikus díj- és költségváltozást későbbi időpontban mégis alkalmazza.

A kisebb bankok közül az Oberbank jelentett még be általános inflációs díjemelést. Nem tett még közzé ugyanakkor változást a vállalkozói számlavezetési díjaival kapcsolatban az Erste, a Gránit Bank, a KDB Bank és a MagNet Bank. A kizárólag vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó BinX már a tavalyi évben közzétette az idei díjait, így az első magyar neobanktól idén már nem várható további díjemelés.

Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

Márciusban már harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely során az ügyfelek a szerződés évfordulójától függetlenül válthatnak biztosítást.

Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

A közelmúltban újabb nagybank hosszabbította tíz évre a maximális futamidőt a személyi kölcsönénél, így is növelve az ügyfelek mozgásterét.

Így kaphat vissza akár 280 ezer forintot egy hónap múlva

Aki nyugdíj-vagy egészségcélú megtakarítása után adójóváírásra jogosult, annak érdemes mihamarabb saját magának elkészítenie az adóbevallását. Ugyanis a megtakarítási számlán a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül jóváírják az összeget. Mutatjuk a módszert és a szabályokat!

Örömteli hírt kaptak a Revolut ügyfelei

Nő a készpénzfelvételi limit.

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

Sokféle befektetés árfolyama csúcson van mostanában, némelyiknél a mánia jelei mutatkoznak, éppen ezért eléggé veszélyes beszállni. Egy befektetési iskola szerint ilyenkor a veszteseket kellene vásárolni.

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrizheti meg az értékét a plusz pénz

Pénteken érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyede. Aki nem éli fel, annak érdemes befektetnie, hogy megőrizze az értékét. 

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Érdemes nyilatkozni a mentességről a jogosultaknak.

webkincstár, mobilkincstár

Állampapír-tulajdonosok figyelmébe: változások jönnek az államkincstár applikációinál

Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Továbbra is népszerűek a TBSZ-ek.

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Gyönyörködjön! Ez várja a benzinkúton

Újra megtörténik a töltőállomásokon, már holnaptól.

