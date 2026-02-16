Ezeknek a banki ügyfeleknek fájhat a fejük

Egymás után jelentik be a bankok az inflációs díjemeléseket a vállalkozói számlacsomagoknál. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint az UniCredit Bankkal már ötre emelkedett azoknak a szolgáltatóknak a száma, amelyeknél hamarosan a tavalyi inflációval drágábban bankolhatnak a vállalkozások. Az OTP Bank ugyanakkor egyelőre eltekint a mikrovállalkozói számlák díjemelésétől. A lakosság egyelőre mentesül a díjemelésektől, bár az alapszámla havidíj-mentessége megszűnik.

A kilenc hazai nagybank közül már öt szolgáltató tett közzé éves inflációs díjemelést. Az OTP Bank viszont azt közölte, hogy a mikrovállalkozói díjaknak és költségeknek a 2025. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével történő automatikus módosításától 2026. február 15-től eltekint, azonban fenntartja a jogot, hogy ezt a nem érvényesített automatikus díj- és költségváltozást későbbi időpontban mégis alkalmazza.

A kisebb bankok közül az Oberbank jelentett még be általános inflációs díjemelést. Nem tett még közzé ugyanakkor változást a vállalkozói számlavezetési díjaival kapcsolatban az Erste, a Gránit Bank, a KDB Bank és a MagNet Bank. A kizárólag vállalkozói számlavezetéssel foglalkozó BinX már a tavalyi évben közzétette az idei díjait, így az első magyar neobanktól idén már nem várható további díjemelés.