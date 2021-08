Ezekre kell odafigyelni, ha céges kocsival megyünk családi nyaralásra

A vállalatok jelentős részénél magáncélra is használható a céges jármű, így hosszabb belföldi vagy külföldi autózásnál az aktuális utazási szabályok mellett érdemes utánanézni annak is, milyen iratokat és kártyákat szükséges magunkkal vinnünk, mikor jár le ezek érvényességi ideje, és mi az, amit esetleg pluszban be kell szereznünk indulás előtt.