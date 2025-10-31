Ezermilliárdokért küzdenek a bankok

Ugyan a normál lakossági banki betéti kamatok ritkán kúsznak a 0,1 százalék feletti tartományba, az akciós ajánlatok között már lehet találni az inflációt, sőt, a most 6,5 százalékos jegybanki irányadó rátát meghaladó, éves értékeket is. Az akciós ajánlatok fenntartásával egyrészt friss forrásokat próbálnak becsatornázni a pénzintézetek, de talán ennél is fontosabb, hogy egy-egy jó ajánlattal magukhoz tudnak vonzani új – és közben náluk jelentős összeget elhelyező – lakossági számlavezető ügyfeleket is.

Van miből meríteni

Szabad pénzből pedig úgy tűnik, nincs hiány a lakosságnál: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az augusztus végére kimutatott, közel 13 600 milliárd forintnyi betétállománynak csak a 15,2 százaléka – bő 2000 milliárd forint – volt lekötött betétben a bankoknál, a fennmaradó rész lekötés nélkül pihent a folyószámlákon. Ez még akkor is óriási összeg, ha figyelembe vesszük, hogy a folyószámlabetétek jelentős része napi kiadási, illetve rövid távú tartalékolási célokat szolgál, vagyis a folyószámlabetétek jelentős részét még rövid időre sem tudják nélkülözni a háztartások.

Ami viszont figyelemre méltó, hogy az utóbbi években – a koronavírus-járvány időszakát követően – a forint lekötött betétek jegybank által kimutatott, átlagos kamatlába elmozdult az addigi, 0 és 0,5 százalék közötti tartományból, és 2025 augusztusában 3,65 százaléknál járt. Ez arra utal, hogy azok a háztartások, amelyek a pénzük lekötése mellett döntenek, sokszor akciós, vagy egyedileg megállapított kamatok mellett teszik.

Feltételek nélkül ritkán magas a kamat

A vonzó betéti kamatokat persze szinte soha nem adják feltételek nélkül a bankok. A kiemelt árazás megszokott feltétele, hogy friss tőkét hozzon az ügyfél: ezen viszont nem nagyon van mit a pénzügyi szolgáltatók szemére vetni, hiszen a piaci átlagot jócskán meghaladó kamatot csak új pénzre lehet értelme fizetni. A friss forrásra vonatkozó elváráson kívül persze még igen sokféle szűrőt beépítenek a lekötött betéti konstrukcióikba a pénzintézetek: így éppúgy feltétel lehet az aktív bankszámla-használat, mint a kiemelt ügyfélstátusz.

A teljesítendő feltételeket figyelembe véve a kedvezőbb konstrukciók közé tartozik a MagNet Bank 3 hónapos futamidejű, Prizma forint betétje, ahol 7,08 százalékos az elérhető éves kamat. Az akciós betétben legalább 500 ezer, de maximum 100 millió forint helyezhető el, és a kiemelt kamat feltétele az is, hogy friss megtakarítást helyezzen el az ügyfél a banknál. A kiemelt ajánlat november 14-ig él a pénzintézetnél, a betét fiókban, internetbankban és a mobilbanki felületen keresztül is leköthető.

Az akciós Prizma betét 6 hónapos, és 12 hónapos futamidővel is elérhető, hasonló feltételek mellett: előbbi futamidőnél évi 6,45 százalékos, utóbbinál pedig 4,61 százalékos az éves kamat. A közösségi bankként működő MagNet az akció ideje alatt befolyt állomány egy ezrelékével a Tűzcsiholó Egyesületet támogatja, a hátrányos helyzetű gyerekek és családok pénzügyi tudatosságának megerősítése projektjében.

A Gránit Bank betéti kamatok közül a KamatMax betétjénél 6,50 százalékos az elérhető, éves kamat, a lekötési idő hat hónap, a minimálisan leköthető összeg pedig 50 ezer forint. A kiemelt kamat feltétele ugyanakkor, hogy az ügyfél a betétlekötés ideje alatt havonta legalább 20 ezer forintos kártyás vásárlást hajtson végre. A Gránit Banknál HozamPáros néven befektetési jegyekkel kombinált betét is elérhető: itt a betéti részben legalább 50 ezer forint új forrás helyezhető el, 3 hónapra, az elérhető éves kamat nyolc százalék.

Az OTP Bank Prémium Forint Betét nevű konstrukciója a Bázis számlával, és prémiumbanki – Prémium Next – szerződéssel rendelkező ügyfelek számára érhető el: ennél a terméknél is új forrást lehet elhelyezni, 6 hónapos futamidőre, legalább 100 ezer forint összegben, az elérhető éves kamat pedig 6 százalék.

A K&H új ügyfeleket célzó Rajt betétjénél 3 hónapos futamidőre évi 8 százalékos kamat érhető el azoknak, akik legalább egy hónapja a banknál vannak, és friss pénzt helyeznek el, legalább 500 ezer forint értékben.

A Cofidis Bank Takarékszámláján látra szóló, és lekötött betétek is elhelyezhetők. Utóbbiaknál 6 havi lekötésnél évi 4 százalék, egyévesnél évi 5,50 százalék, 2 éves lekötésnél pedig 5,75 százalék az elérhető éves kamat.

A CIB Banknál Tandem Megtakarítás néven érhető el kombinált betét: itt a betéti rész aránya egyharmad az elhelyezett összegen belül. A betéti résznek minimum 100 ezer forintnak kell lennie, a futamidő itt 6 hónap, az elérhető éves kamat pedig 7 százalék. A prémium besorolású – Magnifica szolgáltatásra jogosult – ügyfelek évi 10 százalékos kamatot kaphatnak a betéti rész után.