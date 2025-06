Ezért érdemes naponta egy kávéval kevesebbet innia

A biztosítók beszámolói alapján egy jó utasbiztosítás akár több tízmillió forintos kiadástól is megkímélheti az utazókat. Bővül is szépen az üzletág: az idei év első negyedévében 10 százalékos növekedést mértek az utasbiztosításoknál az előző évhez képest, és hasonlóan eredményes évre számítanak a biztosítók is – írja közleményében a Bank360.

A biztosítók és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján a tavalyi után 2025 is kiemelkedő év lehet a turizmus, így az utasbiztosítások terén is. A jegybank első negyedéves adatai szerint 10 százalékos növekedés történt az utas üzletágban az előző év azonos időszakához képest, és hasonló sikerekre számítanak a biztosítók az év hátralévő részében – írja közleményében a Bank360. Az Alfa Biztosító az idei évre nézve kétszámjegyű növekedésre számít, de az Union Biztosító is a dinamikus bővülésre hívta fel a pénzügyi szakportál figyelmét.

Az utazók zöme Európában nyaral, belföldön is sokan terveznek üdülni

A K&H Biztosítónál a népszerű országok közé tartozik a nyári szezonban Olaszország, Spanyolország, Horvátország és Görögország, az Alfa Biztosító ezek közül Olaszországot és Horvátországot emelte ki elsősorban, de a társaság tapasztalatai alapján Görögország, Egyiptom és Törökország is a keresett úti célok közé tartoznak. Az Allianz felmérése szerint az ügyfelek 60 százaléka idén Európát célozná meg, 56 százalék pedig belföldön is szívesen nyaralna. Érdekesség, hogy mindössze 2 százalék tervez Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikába utazni.

Egy jó utasbiztosítás akár több tízmillió forintos kiadástól is megkímélheti az utazókat

A Bank360 oldalán megkötött utasbiztosítás szerződések adatai alapján a tavaszi hónapokban ugyanezek a desztinációk voltak népszerűek, legtöbben Olaszországba (15 százalék) kötöttek utasbiztosítást, majd Ausztria (9 százalék), Spanyolország (9 százalék), Horvátország (4 százalék), Görögország (4 százalék) és Németország (3 százalék) következett a sorban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyáron a horvát tengerpartra látogatnak legtöbben.

Egy hét a favorit, de rövidebb utakra is egyre többen kötnek biztosítást

A biztosítók szerint továbbra is az egyhetes utak a leggyakoribbak, de a 3-4 napos városlátogatások is egyre keresettebbek. Ugyanakkor a Bank360 oldalán keresztül megkötött szerződések biztosítási időtartamának átlaga tavasszal 6,3 nap volt, míg a legtöbben 4 napra kötöttek biztosítást. Előbbihez egyébként a K&H Biztosító adatai állnak a legközelebb a megkérdezett társaságok közül, náluk ugyanis átlagosan 6 napra kötnek utasbiztosítást az ügyfelek.

Mennyibe kerül a biztosítás?

A biztosítók által megadott átlagos napi díjak 590–970 forint között mozognak, ez ma körülbelül egy csésze kávé árának felel meg. A Bank360.hu saját adatai szerint a március–májusban megkötött szerződések esetén az átlagos napidíj 927 forint volt. A legalacsonyabb napi díj 261 forint, míg a legmagasabb 8 050 forint volt.

A legtöbben repülővel utaznak (65 százalék), míg az autósok aránya 20 százalák, és közülük 91 százalék autóasszisztenciával együtt kötötte meg a biztosítását.

Különleges esetek, súlyos költségek

A biztosítók számos esettel találkoznak, amikor az utasbiztosítás életet menthet, akár szó szerint is. Íme néhány eset az elmúlt évekből, amelyeket a biztosítók osztottak meg a Bank360-nal:

A Groupama Biztosítónak egy ügyfele tavaly az Amerikai Egyesült Államokban szenvedett boka/lábsérülést, amely következtében sürgősségi műtétre és hazaszállításra volt szükség. Egy ilyen – egyébként bárkivel és szinte bármikor előforduló – eset is 70-80 millió forintos kárkifizetéssel jár.

Az Union Biztosító egy dél-európai utazást említett meg számunkra – az ügyfél egy első olvasatra egyszerűnek hangzó torokproblémával fordult ellátóhoz, ám az alapos vizsgálat egy szívet érintő, azonnali beavatkozást igénylő bajt is feltárt. Az ellátás összköltsége végül meghaladta a 4 ezer eurót (1,6 millió forintot).

Az Alfa Biztosító egy ügyfele busszal tartott Görögországba, amikor is a járműről leszállva véletlenül egy gödörbe lépve eltörte a lábát. A sérülés annyira súlyosnak bizonyult, hogy helyszíni műtétre volt szükség, majd ezt követően mentőrepülős, majd mentőautós szállításra került sor. Az eset teljes költsége végül meghaladta a 11 millió forintot.

Ezek a példák is mutatják: napi néhány száz forintért olyan védelem jár, ami adott esetben tízmilliókat spórolhat a nyaraló ügyfelek számára. Érdemes tehát még indulás előtt gondoskodni a megfelelő utasbiztosítás megkötéséről.