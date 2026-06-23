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Személyes pénzügyek Hulladékhasznosítás MOHU

Ezért is fizethetünk júliustól, minden kiló után

mfor.hu

Alig több mint egy hét múlva már életbe is lép a cég által közölt változás.

Július 1-től kilónként megállapított díja lesz az építési-bontási hulladék leadásának a MOHU erre kijelölt hulladékudvaraiban. A cég közlése nyomán a 24.hu azt írja az ingyenesség megszüntetésére a sorozatos visszaélések miatt van szükség. Ezentúl:

  • kilónként egységesen bruttó 36 forintba kerül majd a leadás.

Az építési-bontási hulladék nem koncessziós hulladék. A hulladékudvarok mellett építési-bontási hulladék leadására építési-bontásihulladék-hasznosító telephelyeken is van lehetőség, illetve egy komolyabb felújítás esetén a cég tájékoztatása szerint lehetséges a felújítást végző céggel szerződni a sitt elszállítására. 

Ezt fedezi a díj

A MOHU Zrt. mindezek mellett egyfajta kényelmi szolgáltatásként továbbra is biztosítja a hulladékudvari leadás lehetőségét a lakosság számára – olvasható a társaság közleményében.

A fenti díjak megfizetése mellett júliustól mennyiségi korlátozás nélkül lehet leadni az alábbi hulladékokat:

  • HAK 17 09 04 kódszámú építési-bontási hulladék (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól);
  • HAK 17 01 07 kódszámú építési-bontási hulladék (beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól).

A vállalat szerint a bevezetésre kerülő átvételi díj

kizárólag a hulladékhoz kapcsolódó költségeket – a gyűjtést, tárolást, szállítást és kezelést – fedezi.

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