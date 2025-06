Ezért várhatnak sokat az MVM Next ügyfelek az elszámoló számlákra

Egy 2,9 milliárd dolláros projektbe szálltak be.

A csúszás elsősorban az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. területén, vagyis a Budapesten és Pest vármegye nagyobb részén élőket, illetve kisebb részben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit érinti. Az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés az MVM Nextnél zavartalanul működik, ugyanakkor egyes esetekben az informatikai átállás miatt hosszabb átfutási időre kell számítani – számol be róla az MTI.

Az E.ON Hungária Csoport informatikai átállása miatt az MVM Next elszámoló számlái akár 3 hetet is késhetnek – közölte az E.ON pénteken.

