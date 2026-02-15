Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

4p

Márciusban már harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely során az ügyfelek a szerződés évfordulójától függetlenül válthatnak biztosítást.

Február 15-ig kellett megküldenie a biztosítóknak a lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatos levelet, amelyben a szerződés évfordulójától független váltás lehetőségére hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés immár harmadik éve szólítja meg az ingatlantulajdonosokat, és hívja fel a figyelmet a váltás lehetőségére, egyben a megfelelő ár-érték arány fontosságára és az alulbiztosítottság kockázataira. A Bank360 szakportál összefoglalta, hogyan érdemes felkészülni a kampány előtt az ügyfeleknek, ha váltani szeretnének.

Érdemes lehet kérdéseinkkel a biztosítótársaságunkat is felkeresni
Fotó: DepositPhotos.com

Érdemes végigolvasni a tájékoztatót

A biztosítóktól a tájékoztató levél érkezhetett postán, de érdemes figyelni az elektronikus csatornákat is, mert lehet, hogy e-mailben vagy a saját online felületen küldték a felmondással kapcsolatos információkat. A tájékoztatóban megkapták az ügyfelek a meglévő szerződéssel kapcsolatos alapadatokat, mint például az éves díjat, az aktuális fedezeteket és biztosítási összegeket is. Ezeket mindenképp érdemes átnézni, különösen abban az esetben, ha az elmúlt időszakban történt olyan változás, ami indokolhatja a biztosítási feltételek módosítását – ilyen lehet például egy felújítás, egy új lakótárs, de akár egy drágább elektronikai készülék beszerzése is.

A tájékoztatóban a biztosító a saját portfóliójából is kínálhat a meglévőnél kedvezőbb csomagot, illetve ismerteti a felmondással és a váltással kapcsolatos teendőket is.

Ezt kell tenni, ha váltani szeretnénk

A kampány március 1-31. között tart, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyfeleknek legkésőbb március 31-ig kell eljuttatni a biztosító felé a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatot. Ennek a módja biztosítónként eltérhet, erről részletes tájékoztatás szerepel a szolgáltató levelében.

Általában az alábbi módokon van lehetőség a felmondásra:

  • a biztosító saját, online felületén,
  • online ügyfélszolgálaton keresztül,
  • e-mailben,
  • írásban is el lehet küldeni a felmondást a megadott postacímre,
  • személyesen, a biztosító valamelyik irodájában.

A felmondásnál fontos, hogy legyen beazonosítható a szerződés: mindenképpen szerepeljen benne a kötvényszám, a szerződő neve, állandó lakcíme, születési hely és dátum. Emellett meg kell jelölni, hogy évközi vagy márciusi felmondásról van szó. A márciusban, vagyis a kampány idején felmondott szerződések egységesen április 30-án szűnnek meg, így az április még az ügyfelek rendelkezésére áll, hogy megtalálják az ideális lakásbiztosítást, ebben a lakásbiztosításokat összehasonlító kalkulátorok is segítséget nyújtanak – emelik ki a Bank360 szakértői.

Erre mindenképp érdemes figyelni váltásnál

Váltásnál arra mindenképp figyelni kell, hogy a felmondó nyilatkozat legkésőbb március 31-ig érkezzen be a biztosítóhoz, függetlenül a beadás módjától. Ha ez nem történik meg, akkor a felmondásra már csak a soron következő évfordulón vagy a következő kampány idején lesz lehetőség. Mivel a biztosítások április 30-ig érvényesek, eddig kell fizetni a díjat is. Ha korábban már ki volt fizetve az egész éves díj, akkor a biztosító időarányosan vissza fogja téríteni az összeget.

Fontos továbbá, hogy akinek lakáshitel felvétel miatt megkötött lakásbiztosítása van, annak a lakáshitel szerződésben foglaltak szerint nem maradhat biztosítatlanul a szerződésben szereplő ingatlana, vagyis legkésőbb május elsejéig mindenképpen meg kell kötni az új biztosítást. A váltásról pedig a hitelintézetet is értesíteni kell.

