Ezt nem emeli jövőre a kormány, pedig felhatalmazása lenne rá

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva szerda este kiadott kormányrendelet azt mondja ki, hogy bár a törvény szerint a villamos energia rendszerhasználati díjakat évente kell megállapítani, ezt a 2026. évre úgy kell megtenni, hogy a díjmegállapítás nem eredményezheti a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését – foglalja össze a HVG.

A jogszabály csütörtöktől máris hatályos a folyamatban lévő díjmegállapításokra is. Egyúttal hatályon kívül helyeztek 12 olyan veszélyhelyzeti kormányrendeletet, amelyeket az elmúlt három évben hoztak a villamosenergia-törvénytől való eltérésekről.