1p
Személyes pénzügyek Áram, elektromos áram

Ezt nem emeli jövőre a kormány, pedig felhatalmazása lenne rá

mfor.hu

A lakossági fogyasztók villamosenergia rendszerhasználati díja stabil marad 2026-ban, nem emelik az évenkénti felülvizsgálat során.

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva szerda este kiadott kormányrendelet azt mondja ki, hogy bár a törvény szerint a villamos energia rendszerhasználati díjakat évente kell megállapítani, ezt a 2026. évre úgy kell megtenni, hogy a díjmegállapítás nem eredményezheti a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését – foglalja össze a HVG.

A jogszabály csütörtöktől máris hatályos a folyamatban lévő díjmegállapításokra is. Egyúttal hatályon kívül helyeztek 12 olyan veszélyhelyzeti kormányrendeletet, amelyeket az elmúlt három évben hoztak a villamosenergia-törvénytől való eltérésekről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A hétvégétől változnak az Otthon Start feltételei

A hétvégétől változnak az Otthon Start feltételei

Többek között ettől a dátumtól már az igénylő testvére is szerepelhet a hitelben adóstársként. Ezek a változások is november 15-től lépnek életbe.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Orbán Viktor fontos bejelentést tett

A miniszterelnök közösségi felületén közölte, hogy megváltoznak a nevelőszülők juttatásai.

Újabb négy csapat jutott döntőbe az izgalmas pénzügyi versenyen

November 11-én folytatódtak a második fordulós küzdelmek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági versenyen.

Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál

Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál

Visszatér egy lehetőség.

Kgfb: erre érdemes figyelni az autósoknak

Kgfb: erre érdemes figyelni az autósoknak

Már elindult a kampány.

Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

A Harcosok Klubja csoportjában jelentette be.

Jó tudni: az életbiztosításoknál jellemzően nem a tényleges életkor számít

Jó tudni: az életbiztosításoknál jellemzően nem a tényleges életkor számít

Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj.

A nyugdíjpénztári tagok nem tűnnek lelkesnek a lakásvásárlási felhasználásban

A nyugdíjpénztári tagok nem tűnnek lelkesnek a lakásvásárlási felhasználásban

Az idei lehetősséggel élve a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától, számolt be róla az MNB.

Gyengül a lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Gyengül a lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakosság jövedelmi helyzetét a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja.

Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168