4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Személyes pénzügyek GKI

Felcsút kiemelkedik a leggazdagabbak mezőnyéből

mfor.hu

A nettó tőkejövedelem szempontjából. 

A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti (például osztalék, kamat vagy árfolyamnyereség formájában), amelynek eloszlása jól közelíti az országon belüli vagyoni különbségeket – kezdte tanulmányát a GKI Gazdaságkutató Zrt.

A NAV adatai szerint 2024-ben a tőkejövedelemmel rendelkezők száma 356 ezerről 362 ezerre, mintegy 1,5 százalékkal nőtt. A bevallott nettó tőkejövedelem összege 2840 milliárd forint volt, ami 7 százalékos növekedés 2023-hoz viszonyítva. Az egy tőkésre jutó átlagos nettó tőkejövedelem 7,8 millió forint volt, ami egy lakosra vetítve 291 ezer forintot jelent.

A 2024. évi tőkejövedelmek települések szerinti alakulását is megvizsgálta a GKI. Településtípusok szerint a fővárosban volt a legmagasabb az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelem 11 millió forinttal. Ettől lényegesen elmarad az ország többi része: a vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban 7,4 millió forint, a városokban 6,5 millió forint, míg a nagyközségekben és községekben 6,2 millió forint nettó tőkejövedelme képződött a tőkéseknek. A fővárosban összpontosul a teljes nettó tőkejövedelem 35 százaléka, miközben a tőkések 25 százaléka lakik csak itt. A vármegyeszékhelyek és a vármegyei jogú városok 21 százalékát adják a teljes tőkejövedelemnek, míg a városokban 25 százalék, a községekben pedig 17 százalék képződött. 180 településen nem volt tőkejövedelem.


Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Melyik vármegyében a legmagasabb a jövedelem?

Vármegye szerinti összehasonlításban Fejér vármegyében a legmagasabb az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelem (11,2 millió forint), még Budapestet is megelőzve ezzel. Ez elsősorban Felcsút kiugró, több mint 1 milliárdos értékének köszönhető, enélkül az átlag csak 5 millió forint körül alakulna. Továbbá, Felcsút 124 százalékos tőkejövedelembővülésének is köszönhető, hogy Fejér vármegyében éves szinten 37 százalékkal növekedtek az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelmek. A legalacsonyabb tőkejövedelmek egy tőkésre számítva Békés vármegyében voltak, ahol 3,7 millió forint volt az érték.


Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Egy lakosra számítva (tehát az állandó lakosok számára vetítve), Budapesten kétszer annyi tőkejövedelem képződött, mint a vármegyei jogú városokban (616 és 307 ezer forint). A városokban 228 ezer forint, a községekben 159 ezer forint volt éves szinten ez az összeg. Az országos átlag 290 ezer forint lett. Kiemelkedik a Balaton környéke, ahol a turizmusra épült vállalkozások nagy száma miatt az egy lakosra jutó tőkejövedelem magas, azonban mivel ezek jobbára kisvállalatok, így egy tőkésre számítva már koránt sem kiugró az érték. Nógrád vármegyében képződött a legkevesebb tőkejövedelem egy lakosra vetítve (95 ezer forint), míg Fejér vármegyében a legtöbb (371 ezer forint). Ez a már említett felcsúti kiugró értéknek köszönhető, amely az előző évi érték duplája: 2024-ben bő 31 millió forint volt az egy lakosra számított tőkejövedelem. A második helyezett továbbra is Vaskeresztes lett 12,5 millió forinttal, míg a harmadik Bihardancsháza, 9 millió forinttal.

Kirajzolódnak az összefüggések

A munkajövedelmek és a tőkejövedelmek a legalább városi ranggal rendelkező települések között 0,8-as korrelációt (erős együtt mozgást) mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a magasabb munkajövedelemmel rendelkező városokban magasabbak a tőkejövedelmek is. Ezt az magyarázza, hogy jellemzően a magasabb jövedelmek magasabb megtakarítási és befektetési rátát eredményeznek, ezzel növelve a település tőkejövedelmeit, tovább mélyítve a vagyoni különbségeket a települések között. Emellett a nagyobb fizetőképesség miatt több vállalkozás tud megélni a településen, így a tőke hozama is magasabb lehet.

              

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos levelet kapnak a bankszámlás ügyfelek

Fontos levelet kapnak a bankszámlás ügyfelek

Január végéig megérkezik az egységes díjkimutatás a banki ügyfelekhez. Arról, hogy hogyan találhatja meg valaki könnyen a számára legkedvezőbb bankszámlacsomagot, Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában beszélt. 

Fontos dátumokra figyelmeztetett a NAV

Fontos dátumokra figyelmeztetett a NAV

Közeledik az szja-bevallási időszak.

Ha még nem hallotta: kemény elvárásokat közölt a jegybank

Ha még nem hallotta: kemény elvárásokat közölt a jegybank

Komoly követelményt kell teljesítenie a bankoknak, melyről a módosított pénzforgalmi törvény rendelkezik. 

Teleszórták ATM-mel a vidéket a bankok, de csökken az igény

Teleszórták ATM-mel a vidéket a bankok, de csökken az igény

Sorra zárnak be a postahivatalok a falvakban, a bankok viszont rendületlenül telepítik az ATM-eket, hogy ne maradjanak készpénz nélkül a lakosok. Sosem volt még ennyi bankautomata az országban.

Közel az egymillió: rekordnagyságúra duzzadt ez a piaci szegmens

Közel az egymillió: rekordnagyságúra duzzadt ez a piaci szegmens

Minden várakozást felülmúlt az adás-vételek száma ebben a kategóriában.

Aki ezt nem tudja, súlyos ezreket veszíthet az autópályán

Aki ezt nem tudja, súlyos ezreket veszíthet az autópályán

Az újfajta matricáról sokan nem tudnak eleget, ahogy az éves matricához idéntől elérhető részletfizetési lehetőségről sem.

Otthon Start: már 18 ezernél tart a hitelszerződések száma

Otthon Start: már 18 ezernél tart a hitelszerződések száma

Az Otthon Start program az idei évet is alapjaiban határozza meg, így 2026 is az elsőlakás-vásárlók éve lesz – mondta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton Budapesten, az Otthon Start Expón.

Változnak a fizetések Magyarországon, futótűzként terjed a fizetési kérelem

Változnak a fizetések Magyarországon, futótűzként terjed a fizetési kérelem

A boltokban a bankkártyát nehezen váltja le a fizetési kérelem, de a hétköznapokban gyorsan megkedvelték az emberek az OTP új szolgáltatását. A másodlagos azonosító viszont továbbra is parkolópályán van. 

A nyugdíjasok egyre inkább hátrányba kerülhetnek a hitelfelvételnél

A nyugdíjasok egyre inkább hátrányba kerülhetnek a hitelfelvételnél

A bankok többsége a nettó minimálbérnek megfelelő összeg igazolásához köti a hitelfelvételt. Ez az összeg 2025-ben 193 ezer forint volt, 2026-tól pedig 214 ezer forint fölé emelkedett. A 11 százalékos minimálbér-emelés tehát a bankok feltételein is változtatni fog hamarosan, ez pedig nem minden társadalmi csoportnak kedvez.

Mekkora kamatjai lesznek a Prémium Magyar Állampapírnak idén?

Mekkora kamatai lesznek a Prémium Magyar Állampapírnak idén?

A keddi inflációs adat alapján már ismert a 2025-re vonatkozó éves infláció, amely 4,4 százalék. Ez kiemelten fontos információ a PMÁP-befektetők számára, mivel az e papírok kamata ennek alapján kerül meghatározásra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168