Feleannyi pluszpénzre számíthatnak a nyugdíjasok, mint várták

Nyugdíjprémiumra nem, de nyugdíj-kiegészítésre számíthatnak az idősek novemberben. Ennek oka, hogy a magyar gazdaság makroszámai jóval rosszabbul alakulnak, mint azt a kormányzatnál előzetesen tervezték.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden délután tette közzé márciusi Inflációs jelentésének alap-előrejelzéseit. Varga Mihályék úgy látják,

az idei évben a gazdaság mindössze 1,7 százalékkal növekedhet, miközben a pénzromlási mutató éves átlagban várhatóan 3,8 százalékra növekszik.

A jegybank decemberben még 2,4 százalékos GDP-növekedést és 3,2 százalékos éves átlagos inflációt várt 2026-ra.

Bye, bye, nyugdíjprémium!

A növekedési előrejelzés visszanyesése azt jelenti, hogy a nyugdíjasok – sorozatban negyedik éve – idén is keresztet vethetnek a nyugdíjprémiumra. Az ugyanis akkor jár, ha a gazdasági növekedés eléri a 3,5 százalékot. És bár a kabinet évről évre mesés növekedési számokat jósol, a valóság rendszeresen orrba vágja az abban reménykedőket.

Pedig az eredeti elképzelés 2026-ra sem 1,7 százalék volt. A tavaly tavasszal elfogadott költségvetés még nem kisebb, mint 4,1 százalékos GDP-emelkedéssel számolt. A nyugdíjprémium számításának módszertana pedig úgy szól, hogy a novemberi nyugdíj negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot meg kell szorozni a 3,5 százalékot meghaladó résszel. Gyakorlatilag ez azt jeleni, hogy minden egyes tized százalékpont kétezer forint nyugdíjprémiumot jelent.

Vagyis az eredeti elképzelések szerint 2025 novemberében fejenként 12 ezer forintra számíthattak volna az idősek.

Ennek megfelelően a 2026-os büdzsében el is különítettek 24,3 milliárd forintot erre a célra. Ám már az ősszel lejjebb adtak ebből a növekedési várakozásukból. Orbán Viktor miniszterelnök egy októberi sajtótájékoztatón az Mfor kérdésére úgy felelt, azt kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy

olyan gazdaságpolitikát csináljon, amely a költségvetésben vállalt, legutóbb bejelentett 3,1 százalékos növekedést hozza.

„Nem levenni akarjuk a lécet, hanem megtartani” – fogalmazott lapunk kérdésére a miniszterelnök.

A kormányfői beismerés is azt vetítette előre, 2026-ban hiába az előirányzott összeg, a 3,5 százalék alatti bővülés miatt nem fizetnek nyugdíjprémiumot. Attól persze nem kell tartanunk, hogy ez a pénz meg fog penészedni Dagobert bácsi pénzestornyában, jó részének már meg is van a helye.

Magasabb infláció, tehát nyugdíjkorrekció

Az idősek számára némi vigaszt jelenthet, hogy novemberben ettől függetlenül plusz pénz áll majd a házhoz. A költségvetésben a kabinet ugyanis 3,6 százalékos pénzromlási mutatóval számolt, ennek megfelelően januárban ilyen ütemben emelték meg az időskori járandóságokat. Így

2026 januárjában az átlagnyugdíj összege 260 993 forint, míg a mediánnyugdíj összege 230 045 forintra emelkedett.

A nyugdíjtörvény értelmében novemberben januárig visszamenőleges hatállyal – ami kiterjed a 13. havi nyugdíjra, illetve a 14. havi nyugdíj idén folyósított egyheti részére is – az akkor várható éves pénzromlási mutató mértékéig kiegészítve nyugdíjkorrekciót (hivatalos nevén nyugdíj-kiegészítést) kell fizetni. Feltéve, hogy annak őszi számításakor is 3,8 százalék lesz az átlagos éves várható fogyasztóiár-index mértéke, ez 0,2 százalékos kiegészítést fog jelenteni.

Forintosítva ez azt jelenti, hogy

egy átlagnyugdíjban részesülő személy novemberben a „sima” nyugdíján felül további 5872 forintot kapna, a mediánnyugdíjban részesülő idős pedig a novemberi járandóságán túl további 5176 forintban részesülne.

Ennek az összegnek a kifizetése novemberben körülbelül 14,7 milliárd forintba fog kerülni a költségvetésnek.

Így tehát összességében nem jöttek be azok a nyugdíjasokat érintő kormányzati várakozások, melyeket az elmúlt év végén még mi is megírtunk.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a pénzromlási mutató most alacsony (februárban 1,4 százalék volt éves alapon), és az az MNB, illetve a szakértők várakozásai szerint is csupán az év vége fog ismét a 2-4 százalék közötti jegybanki célsáv felső széléhez érni. Ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok év eleji, 3,6 százalékos nyugdíjemelése addig az alacsonyabb inflációs környezetben „kitart”, amikor pedig ismét meglódulnak az árak, akkor érkezik a pótlólagos emelés.

