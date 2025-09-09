Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

40 százalékkal ér kevesebbet a Babaváró hitel maximum összege a bevezetése óta, ha pedig ingatlanra fordítják, ennél is többet romlott az értéke – írja a Bank360. A 2019 júliusában indított támogatás az elmúlt években is népszerű volt, de már korántsem képes akkora segítséget nyújtani, mint hat évvel ezelőtt.

A szabad felhasználású kölcsön maximális hitelösszegét csak egyszer, 2024 elején emelték meg. Az igénylők jelentős része lakáscélra költötte a Babaváró összegét, de a maximális keretösszeg emelése csak 10 százalék volt. Eközben az ingatlanárak egy év alatt is ennél nagyobb mértékben emelkedtek: az Eurostat adatai azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között az évi átlagos áremelkedés 12,7 százalék volt a magyar lakáspiacon.

A lakások négyzetméterárát nézve ennél is drasztikusabb a Babaváró inflációja. A használt lakások átlagos négyzetméterára mindössze 276 ezer forint volt a bevezetés idején, az új lakásoké pedig 505 ezer forint. Az idei első negyedévben viszont már 602 ezer forintra emelkedett a használt lakások átlagos négyzetméterára, az új lakásoké pedig 1 millió 174 ezer forintra. Ráadásul, a szeptemberben induló Otthon Start program hatása tovább ronthat ezen az összehasonlításon, ez az első negyedéves adatokra még nem volt hatással.

A Babaváró indulása idején még 246 788 forint volt a havi nettó átlagkereset, idén júniusban pedig már 484 200 forint. Ez azt jelenti, hogy a maximális hitelösszeg az értékének a felét elveszítette az átlagkeresethez viszonyítva. Igaz, a törlesztőrészlet is egyre kisebb részét teszi ki az átlagkeresetnek.

Az infláció a hitel népszerűségén is meglátszik: idén már csak havi 18 milliárd 110 millió forint értékben utaltak ki Babaváró támogatást, az indulás utáni első fél évben pedig még havi 78,6 milliárd forint volt az átlag.

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Bőven ad nekik munkát a hétfőn elindult, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt elérhetővé tevő Otthon Start Program.

A lakossági hitelezés pörög, de a vállalati beruházások a földbe álltak – derült ki a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki napján, hol bankvezérek ültek le egy asztalhoz.

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál (frissítve)

Szeptember 1-jén végül 8 bank indult el a kamattámogatott hitellel. Közülük kettő a 3 százalékos kamatnál is kedvezőbb konstrukcióval rukkolt elő, és minden banknál jelentős – akár több százezer forintos – jóváírásokat lehet szerezni. Ezen kívül az induló díjakra is visszatérítéseket, kedvezményeket adnak.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

