Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

40 százalékkal ér kevesebbet a Babaváró hitel maximum összege a bevezetése óta, ha pedig ingatlanra fordítják, ennél is többet romlott az értéke – írja a Bank360. A 2019 júliusában indított támogatás az elmúlt években is népszerű volt, de már korántsem képes akkora segítséget nyújtani, mint hat évvel ezelőtt.

A szabad felhasználású kölcsön maximális hitelösszegét csak egyszer, 2024 elején emelték meg. Az igénylők jelentős része lakáscélra költötte a Babaváró összegét, de a maximális keretösszeg emelése csak 10 százalék volt. Eközben az ingatlanárak egy év alatt is ennél nagyobb mértékben emelkedtek: az Eurostat adatai azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között az évi átlagos áremelkedés 12,7 százalék volt a magyar lakáspiacon.

A lakások négyzetméterárát nézve ennél is drasztikusabb a Babaváró inflációja. A használt lakások átlagos négyzetméterára mindössze 276 ezer forint volt a bevezetés idején, az új lakásoké pedig 505 ezer forint. Az idei első negyedévben viszont már 602 ezer forintra emelkedett a használt lakások átlagos négyzetméterára, az új lakásoké pedig 1 millió 174 ezer forintra. Ráadásul, a szeptemberben induló Otthon Start program hatása tovább ronthat ezen az összehasonlításon, ez az első negyedéves adatokra még nem volt hatással.

A Babaváró indulása idején még 246 788 forint volt a havi nettó átlagkereset, idén júniusban pedig már 484 200 forint. Ez azt jelenti, hogy a maximális hitelösszeg az értékének a felét elveszítette az átlagkeresethez viszonyítva. Igaz, a törlesztőrészlet is egyre kisebb részét teszi ki az átlagkeresetnek.

Az infláció a hitel népszerűségén is meglátszik: idén már csak havi 18 milliárd 110 millió forint értékben utaltak ki Babaváró támogatást, az indulás utáni első fél évben pedig még havi 78,6 milliárd forint volt az átlag.